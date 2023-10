Golpes bancários avançam no país e desafiam sistemas de segurança

816

Uma nova modalidade de fraude tem assustando clientes de grandes bancos. Trata-se do “spoofing”, estratégia utilizada por criminosos para alterar a identificação de ligações telefônicas, e-mails e SMS – e, assim, aplicar golpes usando o nome das instituições financeiras. Nos últimos dias, inúmeros clientes do Nubank relataram nas redes sociais que foram vítimas desse tipo de investida, mas o crime da falsa central está se alastrando de maneira alarmante, chegando a clientes de todos os bancos. Segundo a Federação Brasileiro de Bancos (Febraban), três em cada dez brasileiros já foram vítimas de golpes ou tentativas de fraudes bancárias. Outra pesquisa, desta vez feita pe la Serasa Experian, constatou que o setor de bancos e cartões registra uma ocorrência de fraude a cada seis segundos – é um dos maiores índices do mundo. Para os bancos, a melhor forma de coibir as ações dos bandidos é investir em tecnologia. Para o cidadão, a opção é desconfiar sempre.

Stellantis investe em startup de carros elétricos

Renault lança no Brasil novo centro de design

O Brasil está se tornando um local de referência para o desenvolvimento de carros da francesa Renault. Nesta semana, a empresa inaugurou, na unidade de São José dos Pinhais (PR), seu novo centro de design. Detalhe: é um dos cinco da montadora no mundo, o que mostra o peso do país para a estratégia da companhia. No local, a equipe de 21 profissionais utilizará recursos como realidade virtual e inteligência artificial para criar projetos, desde os espaços internos dos veículos até a estrutura.

Gol e Air France-KLM ampliam parceria

A brasileira Gol e o grupo franco-holandês Air France-KLM estenderam por mais 10 anos a parceria comercial iniciada em 2014. Trata-se de acordo importante: juntas, as empresas operam 80 destinos na Europa. Os passageiros da Air France e KLM, por exemplo, podem fazer conexões em voos da Gol a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Por sua vez, clientes da Gol acessam as redes mundiais da Air France e da KLM a partir de seus hubs nos aeroportos de Paris e Amsterdã.

Rapidinhas

Nunca aposte contra a economia dos Estados Unidos. A velha máxima do megainvestidor americano Warren Buffett confirmou sua validade mais uma vez. No terceiro trimestre, o PIB do país acelerou 4,9% versus o mesmo período de 2022. O resultado veio acima das projeções do mercado, que eram de 4,5%.





O sucesso estrondoso nos cinemas do filme “Barbie”, estrelado pela atriz Margot Robbie, não foi suficiente para salvar os resultados financeiros da americana Mattel, a fabricante da boneca e dos carrinhos Hot Wheels. No terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido da empresa tombou 40% em relação ao mesmo período do ano passado.





Consagrado na Europa e nos Estados Unidos, o modelo de lavanderias de autosserviço começa a deslanchar no Brasil. A 5àsec pretende abrir até o final do ano 20 unidades de sua marca Lavpop, que adota esse sistema, e chegar a 100 até 2025. A prioridade da empresa são municípios do interior e litorâneos com mais de 55 mil habitantes.





Talvez agora as autoridades se mobilizem para combater de verdade os efeitos das mudanças climáticas. Segundo estudo da Universidade de Ciência da Vida de Praga, na República Tcheca, o clima extremo deverá piorar o sabor e o preço da cerveja. As altas temperaturas diminuem a qualidade do lúpulo e reduzem a produtividade das lavouras.





US$ 200 bilhões





foi quanto as sete maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos – as big techs – perderam em valor de mercado após a divulgação de balanços financeiros ruins





"Há poucos casos de países que viram uma regressão de desenvolvimento. O exemplo mais conhecido, e o mais interessante, é a Argentina”





Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e fundador do Instituto Makros