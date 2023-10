Shein cobra mais barato, mas vantagem deve diminuir

LinkedIn anuncia demissÕes em massa

A Cedro Agro, empresa do Grupo Cedro Participações, prevê investir R$ 400 milhões em 4 mil hectares para cultivo de café arábica na Serra do Cabral, em Minas Gerais. Plantado em áreas de altitude elevada e irrigado por gotejamento, o café encontra ali clima ideal para prosperar. A empresa já investiu R$ 130 milhões.









Nos nove primeiros meses do ano, o Consórcio New Holland, administrado pela Ademicon, contabilizou um aumento de 15% nas vendas de créditos voltados para a aquisição de maquinário agrícola em relação ao mesmo período de 2022. O valor somou quase R$ 1 bilhão. “Acreditamos no potencial do agro”, diz Eyji Cavalcante, gerente do Consórcio New Holland.









Com o avanço dos recursos tecnológicos, a conectividade se tornou um dos grandes desafios do agronegócio brasileiro. De acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Agricultura, apenas 27% das propriedades rurais do país estão conectadas. É um índice baixíssimo perto das novas demandas do setor.









A produção de etanol a partir de diferentes matérias-primas – como milho, trigo e sorgo – cresce no Brasil e abre novas perspectivas de negócios para a chamada economia verde. Estima-se que, nos últimos 5 anos, a produção de etanol de milho aumentou impressionantes 800% em solo brasileiro, mais do que em qualquer outra nação.

Os cortes de pessoal nas grandes empresas voltarão com força até o final do ano? De fato, teme-se que uma nova onda de demissões possa estar a caminho. Ontem, o LinkedIn, rede social corporativa que pertence à Microsoft, demitiu 668 pessoas de um quadro formado por cerca de 20 mil profissionais. Segundo comunicado feito pela Microsoft, os cortes afetam funcionários das áreas de tecnologia, produtos, recursos humanos e administração. A empresa não revelou se a medida chegou ao Brasil.17%é a defasagem do preço do diesel cobrado pela Petrobras nas refinarias em relação ao mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom)Rapidinhas