Tensão no Oriente Médio pode fazer preço do petróleo disparar

Claudia Goldin, Americana que ganhou o prêmo Nobel de Economia por sua pesquisa sobre o abismo que separa homens e mulheres no mercado de trabalho: "Nunca teremos igualdade de gênero até que tenhamos equidade entre os casais" (foto: GETTY IMAGES/AFP )

Grandes redes de farmácias avançam pelo país





Basta andar pelas ruas das grandes cidades para confirmar o fenômeno: as farmácias estão em alta no Brasil. De acordo com o Conselho Federal de Farmácias, existem 90 mil estabelecimentos no país, quase o dobro do número observado no in&iac ute;cio do século. O movimento foi liderado pelas grandes redes. A Farmais é um exemplo dessa expansão. Em outubro, a empresa abrirá nove lojas no país pelo sistema de franquias. Atualmente, a empresa possui 225 unidades em nove Estados.









Debate sobre redução da jornada de trabalho chega do Brasil





As discussões sobre a redução da jornada de trabalho chegaram ao Brasil. Em audiência à Comissão de Direitos Humanos do Senado, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que “passou da hora” de debater o tema. Marinho tem razão. Na Europa, estudos feitos com milhares de funcionários e centenas de empresas mostraram que a semana de quatro dias surpreendentemente aumenta a produtividade. Com a perspectiva de folgar na sexta-feira, as pessoas são mais produtivas nos outros dias.





39 milhões





de brasileiros trabalham na informalidade, número superior aos 37 milhões que têm carteira assinada. Os dados são do IBGE







O Banco Master lançou seu Programa de ESG, que prevê a criação de um fundo de investimento voltado para crédito de carbono e tecnologias de alto impacto ambiental, além do desenvolvimento de um projeto voltado para equidade racial e de gênero. A iniciativa será liderada pela ex-ministra da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, Flávia Peres.



No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, a plataforma de comércio OLX fez um levantamento sobre as vendas de brinquedos clássicos dos 1980 e 1990. Os blocos de montar, como o Lego, lideraram os rankings dos mais procurados, vendidos e anunciados em setembro, seguidos pelo inesquecíveis Velotrol e Banco Imobiliário.



As vendas de cimento, um termômetro importante para indicar o fôlego da economia brasileira, estão em queda no país. Em setembro, elas recuaram 5,1% em relação ao mesmo mês de 2022, segundo levantamento do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). Em relação a agosto, a queda foi ainda mais expressiva: 13%.



O crédito acelerou em 2023. De acordo com estimativa feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a concessão de empréstimos crescerá 7,6% em relação a 2022, o que é resultado sobretudo do início do ciclo de corte de juros. Para o ano que vem, a entidade estima um avanço parecido, em torno de 8%.

O WhatsApp é a ferramenta de comunicação preferida pelos consumidores na hora de falar com as empresas, revela pesquisa feita pelo International Data Corporation (IDC) e encomendada pela Yalo, principal plataforma de comércio conversacional do mundo. A ferramenta da Meta é a preferida de 88% dos entrevistados, seguida pelas redes sociais (77%) e pelo e-mail (59%). O estudo indica ainda que o WhatsApp é o canal de comunicação mais usado por empresas no Brasil, adotado por 95% delas.