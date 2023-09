Proposta que define limite para os juros do cartão avança no Senado

816

A taxa anual média dos juros do rotativo está em impagáveis 445,7%, o que sufoca os devedores e os impede de levar uma vida financeira saudável (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 14/2/11)





A base aliada do governo Lula conseguiu levar adiante um projeto que provocará impacto no bolso de milhões de pessoas: a redução dos juros rotativos do cartão de crédito. Ontem, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o texto que impões limites às taxas cobradas pelos bancos – ele será levado agora para apreciação do plenário.



Embora não determine um valor específico, o projeto estipula um prazo de 90 dias para que os emissores de cartões apresentem uma proposta de limite, que será em seguida analisada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Se nenhuma sugestão for oferecida nesse período, o montante máximo cobrado pelas instituições financeiras não poderá ultrapassar o valor inicial da dívida. A iniciativa é mais do que bem-vinda: a taxa anual média dos juros do rotativo está em impagáveis 445,7%, o que sufoca os devedores e os impede de levar uma vida financeira saudável.

Renner quer mais mulheres na área de tecnologia

E-commerce empaca, mas aposta em retomada até o fim do ano

No auge da pandemia, quando os serviços digitais se tornaram onipresentes, as vendas do comércio eletrônico triplicaram no Brasil. O que parecia ser um crescimento sem fim, contudo, encontrou agora um cenário diferente. As confusões do governo em torno da taxação das importações, os juros altos e até a retomada do comércio presencial afetaram o e-commerce. No primeiro trimestre, o setor encolheu e no segundo a recuperação foi tímida. As novas apostas das empresas concentram-se na Black Friday.

Hospital Sírio-Libanês adota “processo oculto” de recrutamento

Uma nova forma de contratação está em alta entre grandes empresas: os “processos ocultos” de recrutamento. Nesses casos, as informações relacionadas ao profissional – nome, idade e gênero, entre outras – permanecem anônimas, o que elimina o viés preconceituoso do recrutador. O Hospital Sírio-Libanês adotou o modelo. Em seu processo seletivo, as entrevistas são feitas até mesmo com voz distorcida do candidato ao emprego. Desde o ano passado, 90 pessoas foram contratadas por meio desse método.

Rapidinhas

O preço dos carros usados vendidos no Brasil voltou a subir em agosto após o tombo observado em julho. De acordo com levantamento realizado pela consultoria MegaDealer em parceria com a plataforma Auto Avaliar, o tíquete médio foi de R$ 77.578, o que representou um crescimento de 3,8% em comparação com o mês anterior.





Mark Zuckerberg, fundador do Facebook (atual Meta) continua apostando suas fichas no metaverso, o mundo virtual que simula a vida real. Nesta semana, a Meta lançou mais uma versão de seus óculos de realidade virtual, o Meta Quest 3. O equipamento custa US$ 500 e incorporou recursos da inteligência artificial.





Aos poucos, a queda da taxa Selic reduz o custo do crédito no Brasil. Dados do Banco Central mostram que os juros anuais médios cobrados pelos bancos em operações do chamado crédito livre caíram de 43,8% em julho para 43,5% em agosto. Foi o terceiro recuo consecutivo. A diminuição é lenta, mas o importante é que a curva virou para baixo.





A Netflix concluirá em 2024 o seu maior ciclo de investimentos no Brasil. A líder mundial em serviços de streaming está desembolsando R$ 1 bilhão em produções brasileiras – é o maior aporte já feito no país. Um dos destaques é uma minissérie que conta a história de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1.





R$ 59 bilhões

é quanto o setor da construção civil deixará de ganhar, até 2025, em decorrência dos típicos gargalos brasileiros, como burocracia, complexidade tributária e dificuldades logísticas. O estudo é da consultoria Deloitte





“O Brasil tem um caminho muito longo para recuperar o grau de investimento”





Rafael Guedes, diretor da agência de classificação de risco Fitch Ratings