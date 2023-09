Negociações com criptomoedas quebram recorde no Brasil

816

Criptomoedas (foto: INA FASSBENDER/AFP)

O longo inverno das criptomoedas, com cotações em baixa, corretoras quebradas e valores surrupiados de investidores não foram suficientes para diminuir o interesse dos brasileiros por esses ativos. Dados compilados pela Receita Federal mostram que 4,1 milhões de CPFs fizeram transações com moedas virtuais em julho – é o número mais alto da história.



Entre as empresas, outro recorde, com 92,1 mil de CNJPS negociando ativos no mês. O que surpreende é que os criptoativos já rivalizam com investimentos tradicionais, como renda fixa e ações, modalidades, ressalte-se, muito menos arriscadas.



As moedas virtuais estão na mira das autoridades. Ontem, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga pirâmides financeiras aprovou um pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal de empresas que atuam no ramo de intermediação de criptos. Ou seja: todo cuidado é pouco para se aventurar nesse mundo.

Serasa renegocia dívidas de 4,4 milhões de brasileiros





Vale aposta em novo método de produção sustentável

Na nova era da sustentabilidade, empresas de diversos setores buscam meios de reduzir os impactos ambientais de suas atividades. A Vale assinou ontem um memorando de intenções com o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de um hub voltado à produção sustentável de briquete de minério de ferro. De acordo com a empresa, o processo consiste em usar um método conhecido como “redução direta”, que é uma alternativa menos poluente à queima de combustíveis fósseis.





Caixa atinge R$ 700 bilhões em carteira de crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal atingiu a notável marca de R$ 700 bilhões em sua carteira de crédito imobiliário. São atualmente 6,6 milhões de contratos ativos, número que representa um crescimento de cerca de 10% em relação a dezembro de 2022. Apesar dos números superlativos, o mercado de crédito imobiliário tem sofrido nos últimos anos com os juros altos. Em 2023, houve um ensaio de retomada. No primeiro semestre, o total de imóveis vendidos no país cresceu 9% em relação ao mesmo período de 2022.





Rapidinhas

A Inteligência Artificial receberá uma enxurrada de recursos nos próximos anos. De acordo com novo estudo realizado pela agência Bloomberg Intelligence, os investimentos na área totalizaram US$ 40 bilhões em 2022. Em uma década, o volume de aportes chegará a US$ 1,3 trilhão, um pouco menos do que o PIB brasileiro.





A Amazon vai investir US$ 4 bilhões na desenvolvedora de inteligência artificial Anthropic. Fundada em 2021, a startup é a criadora do assistente virtual conhecido como Claude, rival do ChatGPT, da OpenAI. O curioso é que o Google também detém participações na Antrhropic. Em maio, investiu cerca de US$ 400 milhões na empresa.





O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra de 51% da Bluefit, rede com 130 academias espalhadas por diversos estados brasileiros, pela MC Brazil, sociedade pertencente ao Mubadala Capital, fundo soberano do governo de Abu Dhabi. Depois de seis meses de negociações, a operação foi fechada por R$ 464 milhões.





O empresário de múltiplos negócios Nelson Tanure comprou uma participação na Azevedo & Travassos, prestadora de serviços no setor de óleo e gás. Tanure tem reforçado os aportes no ramo de energia. Ele também é um dos principais acionistas da petrolífera Prio, destaque da bolsa de valores de São Paulo nos últimos anos.





“O mundo não está preparado para juro de 7% nos Estados Unidos. Warren Buffett diz que você descobre quem está nadando nu quando a maré está baixa. Esta será a maré baixando”

Jamie Dimon, presidente do banco americano JP Morgan





0,35%

foi quanto subiu o IPCA-15, considerado a prévia da inflação, em setembro, segundo o IBGE. A alta ficou ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,37%