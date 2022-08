XP, BTG e PicPay mergulham no universo das criptomoedas

A XP, maior empresa de investimentos do país, começou a negociar criptomoedas. Os interessados em comprar bitcoin e ethereum, as duas principais moedas virtuais do mercado, deverão acessar a plataforma Xtage, que estreou oficialmente ontem.



Segundo a XP, a ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Nasdaq, a bolsa das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A meta é encerrar o ano com 200 mil clientes ativos, mas o potencial do negócio é maior – ao todo, a XP conta com 3,5 milhões de clientes ativos.



O curioso é que a iniciativa estreou no mesmo dia do lançamento da plataforma Mynt, criada pelo BTG Pactual para a negociação de criptoativos. A concorrência deverá ser acirrada. Nas próximas semanas, será a vez da carteira digital PicPay entrar no segmento. Apesar da forte movimentação no mercado, as moedas digitais têm desempenho ruim em 2022. Desde o início do ano, a cotação do bitcoin caiu 50%.





NBA vai abrir parque temático no Brasil

A NBA transformou o Brasil em um de seus principais mercados no mundo. Depois de anunciar a abertura de mais três lojas oficiais no país, que se juntaram às outras 18 em operação, a liga do basquete americano parte para sua jogada mais ousada: a criação de um parque temático em Gramado (RS). O espaço terá estrutura permanente em uma área de quatro mil metros quadrados com atrações como quadra de basquete, máquinas de arremessos, estações de videogame, lojas e restaurantes. A inauguração será em novembro.



Movimentação de cargas nos portos cai

Os portos brasileiros movimentaram 581,3 milhões de toneladas de cargas no primeiro semestre, desempenho que decepcionou os analistas. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve queda de 3,3%. Parece ruim? Nem tanto. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), trata-se do segundo melhor resultado da história. Ele se deve sobretudo aos lockdowns e fechamento de portos da China, maior consumidor de mercadorias produzidas no Brasil.

Até o fim do ano, carros elétricos responderão por 14% das vendas globais

Os carros movidos a eletricidade conquistam cada vez mais espaço. De acordo com o novo relatório da consultoria BNEF, 10 milhões de veículos elétricos e híbridos serão vendidos no mundo em 2022. Se o número se confirmar, significará que automóveis desse tipo representarão 14% das vendas globais – a maior participação da história. Para efeito de comparação, 6,6 milhões de elétricos foram emplacados em 2021. A expectativa é que, até 2030, eles respondam por 40% dos negócios.

Rapidinhas

A Azul Viagens, agência de turismo da companhia aérea Azul, acaba de superar os níveis pré-pandemia. O faturamento das lojas cresceu 35% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2019, antes da crise de COVID-19 se espalhar. Se a base comparativa for 2021, o desempenho é melhor, com avanço de 60%.





A citricultura foi, mais uma vez, importante geradora de empregos. Na safra 2021/2022 (encerrada em junho), o setor criou 42.953 postos de trabalho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) compilados pela Associação dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR). É um avanço de 9% sobre o ciclo anterior.





Os brasileiros fizeram 20,7 milhões de downloads de aplicativos financeiros em julho. É o maior número da história, segundo pesquisa do Bank of America com dados da Sensor Tower, que acompanha informações da Apple Store e Google Play. Os apps mais baixados foram Bitz (3,2 milhões), Nubank (2,8 milhões) e PicPay (1,6 milhão).





A inflação chegou com força ao agronegócio. No início de 2018, o preço médio do quilo da ureia importada, um dos fertilizantes mais usados no país, era de R$ 0,84. Em junho de 2022, o valor saltou para R$ 3,74, o que significa uma disparada de quase 350%. É impossível não repassar custos diante de alta tão explosiva.





“Essa é a natureza do dinheiro: quer você tenha ou não, ele tentará definir os seus dias. Nossa tarefa como seres humanos é não deixar isso acontecer”

Philip Knight, criador da Nike

478 milhões

de chaves Pix foram cadastradas no Brasil, conforme dados do Banco Central. É mais do que o dobro de toda a população brasileira