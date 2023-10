Fontes renováveis estão longe de ameaçar combustíveis fósseis

Acabou o encanto com o home office?

Um levantamento realizado pelo banco americano Bank of America apontou as empresas que mais fecharam lojas em shoppings brasileiros em 2023. A varejista de eletrodomésticos e itens para casa Polishop lidera o ranking, com 22 estabelecimentos fechados, pouco à frente da rede de artigos de presente Imaginarium, com dezoito.





A desenvolvedora francesa de jogos eletrônicos Ubisoft Entertainment vai lançar um canal de TV no Brasil. Gratuita, a plataforma deverá oferecer 230 horas de conteúdo voltado para o público gamer. O setor cresce sem parar. Em 2023, segundo projeção da consultoria Newzoo, deverá faturar US$ 187,7 bilhões, alta de 2,6% em relação a 2023.





(foto: ISABELLA BONOTTO/AFP)





Não são apenas os clubes brasileiros de futebol que enfrentam sérias dificuldades financeiras. A Juventus, time com mais títulos na Itália, pediu aos acionistas uma injeção emergencial de 200 milhões de euros, um pouco mais de R$ 1 bilhão. Na temporada 2022/2023, o clube teve prejuízos de 123 milhões de euros.













R$ 6,8 milhões



foi quanto as viagens corporativas movimentaram em julho, segundo levantamento feito pela FecomercioSP em parceria com a Alagev, a associação do setor. Foi o melhor desempenho para o mês desde 2013







“A economia argentina está desamparada, não tem âncora fiscal nem monetária. Em um cenário como esse, não há como criar expectativas”



Dante Sica, ex-ministro da Produção e Trabalho do governo Mauricio Macri (2015-2019), em entrevista para o site Neofeed A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) está feliz da vida. No primeiro semestre, 88% das empresas que compõem o setor de foodservice – são bares, restaurantes, cafés, lanchonetes e outras empresas de alimentos fora de casa – tiveram faturamento igual ou superior ao observado no mesmo período do ano passado.R$ 6,8 milhõesfoi quanto as viagens corporativas movimentaram em julho, segundo levantamento feito pela FecomercioSP em parceria com a Alagev, a associação do setor. Foi o melhor desempenho para o mês desde 2013“A economia argentina está desamparada, não tem âncora fiscal nem monetária. Em um cenário como esse, não há como criar expectativas”

O home office está sob ataque – e a artilharia parte de quem manda nas empresas. São cada vez mais raros os presidentes que aceitam o trabalho remoto permanente e até a jornada híbrida, na qual os funcionários dividem a rotina entre o escritório e o lar, é questionada. O fenômeno é mundial. No mais completo estudo sobre o tema, a consultoria KPMG descobriu que, entre 1,3 mil CEOS de diversos países, 90% consideram premiar os subordinados que optarem por trabalhar o tempo todo no escritório.Rapidinhas