Inflação em alta e turismo em queda: os riscos trazidos pela guerra

Até que ponto a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas poderá causar impactos na economia brasileira? Ainda é cedo para dizer com certeza, até porque permanece indefinida a dimensão que o conflito tomará. A maior dúvida diz respeito à participação de outros países do Oriente Médio. Seja como for, os investidores da bolsa brasileira deverão estar preparados para enfrentar instabilidade nos próximos dias, a depender do desenrolar dos embates. No aspecto macroeconômico, o principal temor diz respeito ao preço do petróleo, especialmente se nações como Irã e Arábia Saudita, grandes produtores globais, entrarem em cena. A alta dos combustíveis traz o inevitável aumento da inflação no mundo, o que prejudicaria os esforços dos bancos centrais para domar a disparada de preços. Outra preocupação envolve o turismo. Tensões espalhadas pelo mundo certamente reduzirão o ímpeto dos viajantes.













Penalty aumenta a aposta em reciclagem de garrafas pet









A fabricante brasileira de artigos esportivos Penalty atingiu a marca de 1 milhão de produtos feitos de garrafas pet. A iniciativa foi lançada em 2018 e já reutilizou 1,7 milhão de garrafas. Segundo a empresa, um frasco é suficiente para originar uma unidade de chuteira. Algumas empresas, contudo, vão na direção oposta. A fabricante dinamarquesa de brinquedos Lego desistiu de produzir peças com plástico reciclado sob a alegação de que a medida não reduz as emissões de carbono.













Temu, a “nova Shein”, deverá acirrar concorrência no mercado brasileiro





Os marketplaces de origem asiática descobriram no Brasil uma mina de ouro. Depois de AliExpress, Shopee e Shein desbravarem o mercado nacional, agora é a vez da chinesa Temu apostar as suas fichas no país. Nascida em setembro do ano passado, a empresa deverá desembarcar em solo brasileira ainda em 2023 com a mesma estratégia dos rivais – preços mais baixos e colossal variedade de produtos. Na China, a Temu tem 900 milhões de usuários e nos Estados Unidos já superou o tráfego da Shein.









E-Sports poderão ganhar Olimpíada própria





Há muito tempo o Comitê Olímpico Internacional (COI) discute a possibilidade de incluir os E-Sports (esportes eletrônicos) na programação dos jogos. Ao que parece, isso está perto de ocorrer, mas de um jeito diferente: na verdade, o COI planeja criar uma edição de Jogos Olímpicos exclusiva para os E-Sports. A revelação foi feita por Thomas Bach, presidente da entidade, em evento na Índia. É uma proposta inteligente. Estima-se que 3 bilhões de pessoas joguem videogame no mundo.













Rapidinhas









A interminável crise na Argentina causa estragos nas exportações de veículos brasileiros. Segundo estimativa feita pela Anfavea, a associação das montadoras, as vendas para o exterior deverão cair 13% em relação a 2022. A entidade, contudo, diz que a queda será compensada pelo aumento da demanda interna.









As vendas de carros elétricos no Brasil quebraram recorde em setembro. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículos Elétricos (ABVE), foram emplacados no mês 1.830 automóveis, um salto de 57% em relação a agosto. Foi também o melhor resultado para um mês desde que esses modelos começaram a circular no país.









O Hospital Albert Einstein realizará, em parceria com o Institute for Healthcare Improvement (IHI), a oitava edição do Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde. O evento ocorrerá em 17 e 18 de outubro no Chile e seu objetivo é discutir melhores práticas assistenciais, sociais e ambientais na área da saúde.









A Amazon Prime pretende reforçar as suas transmissões esportivas. Uma das estratégias é investir na NBA, a liga profissional do basquete americano. A empresa transmitirá ao vivo para o mercado brasileiro 166 partidas da temporada regular e dos playoffs em 2023/2024, número 21% superior em relação às transmissões feitas na temporada passada.









45%

das compras realizadas no Brasil com cartão de crédito são parceladas em várias vezes sem juros, segundo o Banco Central. Impedir a modalidade levaria à redução significativa do consumo









Javier Milei, dcandidato à presidência da Argentina:

“Peso é a moeda emitida pelo político argentino. Portanto, não vale nem excremento, não serve nem como adubo”

Javier Milei, candidato à presidência da Argentina