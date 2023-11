Montadora chinesa BYD agora mira projetos de lítio no Brasil

816

Vice-presidente global da montadora, Stella Li disse que empresa avalia compra de mineradoras de lítio no país (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Executivos da indústria automotiva brasileira estão surpresos com os planos ambiciosos da chinesa BYD para o Brasil. A nova aposta da empresa é a compra de projetos de mineração de lítio no país, informação confirmada recentemente por Stella Li, vice-presidente global da montadora. O curioso é que a BYD vem reforçando sua aposta mesmo com os solavancos do setor automotivo nacional, que tem andado de lado nos últimos anos, com paralisações das plantas e férias forçadas concedidas aos funcionários. Registre-se que, em julho passado, os chineses anunciaram investimentos de R$ 3 bilhões na produção de carros elétricos em Camaçari, na Bahia. Sua meta é pro duzir os veículos movidos a eletricidade mais baratos do mercado, tornando os modelos acessíveis também para a classe média, que ainda encontra poucas brechas para ingressar nesse segmento. Para a BYD, o contexto atual representa uma oportunidade.

Minerar bitcoin agride o meio ambiente

Depois da Netflix, Spotify surpreende com conquista de novos assinantes

Não foram poucos os analistas que disseram que os serviços de streaming tinham alcançado o seu auge e que estariam condenados a ciclos de baixa ou nenhum crescimento. Eles erraram. Depois de a Netflix informar que conquistou inesperados 8,7 milhões de assinantes no terceiro trimestre de 2023, agora foi a vez de o Spotify mostrar seu vigor. O serviço de áudio chegou a a 574 milhões de usuários ativos mensais no final de setembro, o que corresponde a um avanço de 26% na comparação anual.

Alckmin vira porta-voz da sustentabilidade

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, parece ter se tornado o porta-voz do governo para questões ligadas à sustentabilidade. Nas últimas semanas, Alckmin participou de diversos eventos focados no tema para apresentar os planos federais para a área. Um deles chama especial atenção: a possibilidade de o governo elevar a mistura obrigatória do biodiesel adicionado ao diesel para até 20%. Atualmente, o índice previsto em lei é de 12%.

Rapidinhas

Em 2023, o Nubank decidiu apostar em novas linhas de crédito. Depois de lançar, em março, o empréstimo consignado para servidores públicos federais, o banco agora leva a modalidade para pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). De acordo com o Nubank, a ideia é expandir a atuação em crédito de baixo risco.





Um dos mais completos estudos sobre a evolução do comércio eletrônico brasileiro mostra a força irrefreável do segmento. Seu faturamento total saltou de R$ 90 bilhões em 2019 para projetados R$ 186 bilhões em 2023, e as transações por celular já respondem por 50% do total. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.





A chinesa Shein está com apetite pelo mercado brasileiro. A gigante chinesa do varejo online anunciou que já trabalha com 336 fábricas parceiras no Brasil – a maior parte delas está localizada em Santa Catarina – mas há acordos fechados com fabricantes de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, entre outros.





O brasileiro é um otimista por natureza. Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) constatou que, para 53% da população, a economia vai melhorar nos próximos seis meses. A pesquisas também identificou os principais problemas do país na visão dos entrevistados. Serviços públicos ruins estão no topo da lista.





R$ 61 bilhões

é quanto as montadoras deverão investir no Brasil até 2032, segundo levantamento da agência Automotive Business. O número chama a atenção diante dos resultados fracos do setor





“A reforma tributária constituirá uma revolução na forma de arrecadar tributos sobre o consumo”





Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda