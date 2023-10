Agronegócio brasileiro sofre com eventos climáticos extremos

816

04:00 - 16/10/2023 Inflação em alta e turismo em queda: os riscos trazidos pela guerra As autoridades não têm dado a devida atenção para um problema que assombra o agronegócio brasileiro: as mudanças climáticas. Nas últimas semanas, dois fenômenos intensos escancararam a gravidade da situação, mas nem isso foi suficiente para acender o sinal de alerta. No sul do país, as chuvas intensas provocaram prejuízos estimados em R$ 1 bilhão para produtores de grãos e pecuaristas. No norte, a seca severa deverá afetar o escoamento da safra de milho. O pior é que não se tratam de dramas pontuais, que não se repetirão. Muito pelo contrário. De acordo com a ONU, nos últimos cinco anos o mundo se deparou com um número recorde de tempestades, furacões, inundações, nevascas, ondas de frio e de calor e secas prolongadas. E o que é pior: tudo isso vai continuar, e provavelmente com maior intensidade. Será preciso unir forças de todas as áreas – governos, empresas, instituições de pesquisa e produtores – para enfrentar o alarmante cenário.





XP desiste de plataforma de criptomoedas

Pela segunda vez, a XP desiste de um negócio na área de criptomoedas. A empresa informou que encerrará, a partir de 20 de outubro, a sua plataforma de compra e venda de ativos digitais Xtage. Em 2020, já havia desistido de levar adiante a Xdex, também voltada para a negociação de criptoativos. Embora a XP não tenha elucidado os motivos, fato é que as moedas virtuais perderam em 2023 parte de seu encanto. Problemas regulatórios e dúvidas sobre a segurança das operações afastaram investidores.

Irmãos Batista dobram aposta no ramo da mineração

Donos da gigante de carnes JBS, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista ampliam a aposta no ramo da mineração. De acordo com informações publicadas pela agência Bloomberg, eles deverão investir aproximadamente US$ 1 bilhão para expandir a produção das minas de minério de ferro e manganês que compraram da Vale no ano passado. Chamada de J&F Mineração, a divisão foca os negócios em minério de ferro de maior qualidade, que tem demanda crescente no mercado internacional.





Netflix surpreende ao conquistar 8,7 milhões de assinantes

A temporada de balanços nos Estados Unidos começou com uma surpresa positiva: a Netflix teve lucro líquido de US$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre, o que corresponde a um avanço de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho se deve à adição líqNetflix surpreende ao conquistar 8,7 milhões de assinantes.

Enquanto os bancos reduzem o número de agências, as cooperativas de crédito expandem suas unidades. Entre 2019 e 2022, o total de estabelecimentos bancários no Brasil caiu 13,8%, passando de 19.664 para 17.216 unidades. Na direção oposta, a quantidade de postos de atendimento das cooperativas subiu 31,5% no mesmo período, de 6.948 em 2019 para 9.140.





As informações são do Painel Coop 2023, documento elaborado pelo Sistema Ocemg que analisa o contexto do crédito rural. Em 332 municípios brasileiros, as cooperativas são a única instituição financeira presente fisicamente. “As cooperativas de têm grande importância na economia”, diz Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg.





Um dos agentes responsáveis pela distribuição dos recursos definidos pelo Plano Safra, o BNDES quebrará recordes na concessão de crédito rural. Para a temporada 2023/24, o banco destinará ao agronegócio brasileiro R$ 38,4 bilhões – é o maior valor da história e um salto expressivo de 52% sobre o ano anterior.





Nos próximos dias, a Amazon começará a entregar medicamentos via drones. Segundo a empresa, as entregas dos medicamentos com prescrição médica serão feitas 60 minutos após o pedido. A operação começará pela cidade de College Station, no Texas, mas a ideia é levá-la para outras praças nos Estados Unidos.,7 milhões de assinantes, muito acima das projeções feitas por analistas que acompanham o mercado de streaming – e que são céticos quanto ao futuro do setor. Como se vê, o streaming está muito longe de naufragar.