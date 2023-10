Inadimplência alta atinge empresas e famílias brasileiras

816

Para especialistas, o quadro tende a melhorar com a queda dos juros, que tornará o crédito mais barato. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que determina as diretrizes da taxa Selic, será em 1º de novembro. Mais vulneráveis aos solavancos da economia, os pequenos negócios nunca estiveram tão endividados. De acordo com dados levantados pela Serasa Experian, 5,8 milhões de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) estavam inadimplentes em agosto – o valor recorde representa um aumento de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Não é só.O mesmo estudo constatou que as MPEs respondem por quase 90% do total de empresas com contas em atraso no país, o que expressa a gravidade da situação. Entre as pessoas físicas, o calote também é motivo de preocupação. Três em cada 10 famílias brasileiras estão com as contas atrasadas, e o número permanece em patamares elevados há um bom tempo.Para especialistas, o quadro tende a melhorar com a queda dos juros, que tornará o crédito mais barato. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que determina as diretrizes da taxa Selic, será em 1º de novembro.





O empresário Alberto Saraiva fez fama ao transformar a rede de restaurantes populares Habib’s em um conglomerado com 300 unidades no país e faturamento anual de R$ 2,7 bilhões. Agora, Saraiva aposta as suas fichas nas tradicionais marmitas. Sua marca recém-lançada, a Mita, vende pratos prontos – de feijoada a bobó de camarão – pelo sistema de delivery com preços a partir de R$ 29,90. A fórmula, portanto, é a mesma do Habib’s: valores baixos para atrair o maior número possível de clientes.



Nos últimos anos, preocupações ambientais fizeram o mercado de produtos de segunda mão crescer em ritmo veloz e começaram a chamar atenção de grandes empresas. Atenta ao movimento, a Amazon decidiu criar uma divisão de negócios para explorar o ramo. Chamada “Amazon Quase Novo”, ela abrange 14 categorias de itens usados – são brinquedos, smartphones, livros e utensílios de cozinha. Os descontos variam a depender do estado de conservação da mercadoria, mas podem chegar a 35% do valor original.

Nos últimos dias, funcionários de três fábricas da General Motors no Brasil – em São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, todas em São Paulo – foram informados, por telegrama e e-mails, que não fazem mais parte dos quadros da empresa. As demissões se devem, segundo a GM, à“queda nas vendas e exportações.” O curioso é que, em seu último balanço, a montadora informou que, de abril a junho, os negócios cresceram 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, a consultoria empresarial Atlantic Hub e a empresa de telecomunicações No Gap Ventures estão organizando uma série de atividades em Portugal para promover o trabalho de empresas e startups brasileiras durante o WEB Summit, que será realizado de 12 e 17 de novembro em Lisboa.





A ideia é conectar empresários, empreendedores e investidores brasileiros com o ecossistema empreendedor de Portugal. Entre as empresas que já embarcaram na missão Web Summit está a Farfetch, plataforma que atende o mercado on-line de moda de luxo, e a EDP Ventures, braço de capital de risco do grupo EDP.





O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal em outubro, trouxe resultados efetivos para diversos setores. Em apenas uma semana, a operadora Tim fechou acordos com 97% dos clientes que entraram na plataforma para negociar débitos. Do total, 85% acertaram o pagamento da dívida à vista.





é a redução do CO2 emitido por uma pessoa que trabalha todos os dias em home office, segundo estudo da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, em parceria com a Microsoft. A pesquisa levou em conta a diminuição dos deslocamentos e o menor consumo energético