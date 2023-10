A reação nada otimista com o relatório da Reforma Tributária

816

O relator da Reforma Tributária, senador Eduardo Braga, protocolou ontem o texto para votação (foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado - 16/9/19 )



A julgar pelas primeiras impressões do texto da Reforma Tributária que foi protocolado ontem no Senado pelo relator Eduardo Braga, a aprovação das novas regras será longa e turbulenta. “A proposta pode impactar o preço dos alimentos, afetando principalmente a população vulnerável”, diz uma nota assinada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). “O relatório causa preocupação no setor de produção de energia”, afirma Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). “Ao criar uma um imposto seletivo para essa atividade, você gera uma pressão inflacionária que vai impactar todos os consumidores.” Nas próximas semanas, portanto, as pressões setoriais e políticas tendem a ganhar intensidade. A previsão é que a reforma comece a ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 7 de novembro. Depois, ela segue para o plenário e, enfim, retorna para a Câmara.

41%

dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais de R$ 800 na Black Friday, que ocorrerá na última semana de novembro. A pesquisa da agência Macfor indica que as pessoas usam a data para comprar produtos caros

Evento reúne 3,3 mil mulheres do agronegócio brasileiro

Pelo menos 3,3 mil mulheres reuniram-se ontem em São Paulo para debater uma pauta essencial da economia brasileira: o agronegócio. Elas participaram da oitava edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, o maior encontro do tipo na América Latina. Se até pouco tempo atrás o setor era refratário à presença feminina, agora isso começa a mudar. Uma pesquisa da Talenses mostrou que 35% dos cargos gerenciais do agro brasileiro são ocupados por mulheres. Em 2017, o índice estava em 22%.

Petrobras: “Críticas são falta de informação ou má-fé”

(foto: Mauro Pimentel/AFP)



Representante dos trabalhadores no conselho da Petrobras, Rosangela Buzanelli reagiu às críticas generalizadas que a mudança do estatuto da empresa provocou. “A assertiva de muitos analistas de que a governança está ameaçada é totalmente infundada e pode ser motivada pela falta de informação ou má-fé”, escreveu ela em seu site pessoal. A leitura feita pelo mercado é que as alterações defendidas pela petrolífera permitem indicações políticas e dificultam a distribuição de dividendos.

Weg reforça a sua atuação internacional

A catarinense Weg está de olho no exterior. Nesta semana, a empresa finalizou a compra de 45% da alemã Bewind, especializada no desenvolvimento de tecnologias para aerogeradores. De acordo com a Weg, a aquisição faz parte da estratégia de ampliar os investimentos em geração de energia, com foco em áreas como Geração, Transmissão e Distribuição (GTD). O valor da transação não foi revelado. Em setembro, a companhia brasileira comprou a operação de motores elétricos da americana Regal Rexnord.





(foto: Jim Watson/AFP) "Os funcionários não querem voltar para os escritórios porque têm jornadas mais leves em casa" Steve Schwarzman Presidente da Blackstone, uma das maiores empresas de investimento do mundo



RAPIDINHAS

A Samsung analisou dados capturados por sua linha de relógios Galaxy Watch para conhecer os hábitos de sono dos brasileiros. Segundo o estudo, a maior parte dos usuários do aparelho no país dorme entre meia-noite e sete da manhã. Para além da curiosidade, o que chama a atenção é o fato da empresa ter acesso a esse tipo de informação.





Para 30% dos brasileiros, o salário não é suficiente para chegar ao fim do mês e 38% têm dificuldade para gerenciar o dinheiro. As constatações vieram de estudo feito pela FSB Holding e encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Ou seja: a baixa renda associada à falta de educação financeira são problemas crônicos do país.





O governo comemora os resultados do programa de renegociação de dívidas Desenrola, mas a verdade é que seu alcance é limitado. E por um motivo principal: desconhecimento. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 57% dos brasileiros não sabem que uma nova fase do programa está em andamento.





A 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Petropolis, dono das marcas Itaipava, Crystal, Petra e Black Princess. Estima-se que as dívidas da companhia totalizem aproximadamente R$ 5 bilhões. Em comunicado, a cervejaria diz que o objetivo é pagá-las em até 10 anos.