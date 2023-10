Bolsa empaca com temor de cenário externo e risco fiscal no Brasil

816









Depois do tombo de 5% em agosto, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, teve leve recuperação em setembro, fechando o mês com alta de 0,71%. No terceiro trimestre, contudo, o índice encolheu 1,5%. O surpreendente é que os resultados negativos vieram logo após o início, em agosto, do ciclo de corte da Selic, a taxa básica de juros da economia – era de se esperar que, com a redução dos juros, os investidores tivessem maior apetite pela renda variável. Segundo analistas, a possibilidade de o Federal Reserve, o banco central americano, manter os juros em patamares elevados por mais tempo nos Estados Unidos levou a uma aversão a risco nos mercados globais, o que resultou na saída de capital estrangeiro da B3, a bolsa brasileira. No ambiente doméstico, o receio do descontrole das contas públicas também trouxe uma nova onda de mau humor. Como consequência desses movimentos, a cotação das ações caiu.





Mercado publicitário acelera no embalo do setor automotivo

O mercado publicitário brasileiro está aquecido. De acordo com estudo feito pela consultoria Kantar, a indústria publicitária movimentou R$ 36,7 bilhões em compra de mídia nos primeiros seis meses do ano, o que significou um aumento de 10% em comparação com o primeiro semestre de 2022. A retomada dos negócios foi impulsionada por três setores em especial: o automotivo, que aumentou em 52% os investimentos em propaganda no mesmo período, de bebidas (salto de 42%) e o de beleza (34%).





Grupo dono da Gocil pede recuperação judicial

Mais uma grande empresa que enfrenta dificuldades financeiras recorreu à recuperação judicial. Desta vez, o pedido foi feito pelo Grupo Handz, conglomerado que controla a companhia de segurança Gocil e outras firmas na área imobiliária e do agronegócio. O cenário é preocupante. Em agosto, segundo a Serasa Experian, foram registrados 135 pedidos de recuperação judicial no Brasil, um crescimento explosivo de 82% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o pior agosto desde 2019.





Usuários do iPhone 15 dizem que ele está superaquecendo

A aguardada chegada ao mercado do iPhone 15, a nova versão do smartphone da Apple, veio acompanhada por uma grande decepção. Nos últimos dias, milhares de usuários reclamaram nas redes sociais que o modelo está superaquecendo. Uma reportagem publicada no jornal britânico Financial Times revelou que ao menos 2 mil pessoas relataram o defeito em um fórum da comunidade da Apple. Por enquanto, a Apple se recusa a fazer comentários sobre o problema, que atinge tanto o iPhone 15 Pro quanto o Pro Max.





Rapidinhas

Dificuldades financeiras são um entrave para a felicidade nos relacionamentos pessoais. Pelo menos é isso o que mostra uma pesquisa realizada pela Serasa Experian. Segundo o levantamento, 63% dos devedores sentiram que os problemas nas finanças afetaram seus relacionamentos. Além disso, 51% dos endividados têm vergonha dessa situação.

Os sistemas de inteligência artificial avançam. Agora, o ChatGPT, da OpenAi, é capaz de compreender palavras faladas e responder perguntas verbalmente, com voz sintética. São cinco diferentes tipos de vozes para o usuário escolher. Por enquanto, a nova funcionalidade estará limitada aos aplicativos iOS e Android.

A medicina brasileira alcançou um marco histórico: pela primeira vez, o número de médicos e médicas em atividade no país está próximo do equilíbrio. Atualmente, conforme levantamento feito pela Universidade de São Paulo, as médicas respondem por 48% do total de profissionais. Uma década atrás, o índice era de 40%.

A sueca Ikea, uma das maiores redes de móveis e decoração do mundo, continua esnobando o Brasil. A empresa escolheu a capital colombiana, Bogotá, para fazer uma nova incursão na América do Sul. Além disso, outras duas unidades serão abertas no país em 2024. A Ikea também mantém operações em Santiago, no Chile.





"O orçamento federal está no campo da literatura fantástica. Faltam só os orcs e os elfos" Alexandre Schwartsman, economista e ex-diretor do Banco Central, duvidando da capacidade do governo para equilibrar as contas públicas



R$ 5,9 bilhões

é quanto o e-commerce brasileiro espera faturar com a venda de brinquedos, videogames e roupas para o Dia das Crianças. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o resultado representará, se confirmado, um avanço de 8% em relação ao desempenho do ano passado