Tributação dos ''super-ricos'' não funcionou em outros países

Lula assinou medida provisória que taxa fundos de ''super ricos'' (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Para aumentar a arrecadação federal, o presidente Lula assinou ontem a medida provisória que prevê a taxação de 15% a 20% sobre os rendimentos dos fundos exclusivos, conhecidos no mercado como os fundos dos “super-ricos”. A medida já era esperada. Tanto é assim que, em julho, foram resgatados pelos investidores da modalidade R$ 40 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em nenhum outro mês do ano houve debandada tão grande. Eis aqui o problema. A expectativa do governo é embolsar R$ 24 bilhões em impostos até 2026, mas certamente os ricos, que possuem informações e disponibilidade financeira, deverão levar seu dinheiro para outro lugar, o que talvez inviabilize a meta de arrecadação da equipe econômica. Em países como Argentina, França e Turquia, a tributação sobre o patrimônio não surtiu os resultados esperados e os ricos procuraram outros destinos.





123 Milhas demite e diz iniciar programa de reestruturação

Nas últimas horas, diversos funcionários da 123 Milhas, agência de turismo que está no centro de uma crise de reputação, relataram nas redes sociais que foram demitidos pela empresa. Em comunicado, a companhia confirmou os desligamentos: “A 123milhas informa que iniciou um plano de reestruturação interna, com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado. Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas.”





Banco do Brasil amplia crédito para o agronegócio

A julgar pelo volume de crédito concedido ao agronegócio, não existe qualquer ruído entre o Banco do Brasil e o setor. De janeiro a agosto, a instituição liberou R$ 115 bilhões em recursos para o agro, o que representa um avanço do 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quando Jair Bolsonaro era presidente. Para a safra 2023/2024, o banco deverá oferecer aos produtores cerca de R$ 240 bilhões, um aumento de 26% em comparação com o valor liberado na temporada anterior.





Para especialista, Brasil retomará produção anual de 3 milhões de veículos

O Brasil deverá retomar a produção anual 3 milhões de veículos até final da década, o que levará o setor de autopeças a crescer entre 5% e 6% ao ano no período. A projeção é do diretor sênior da consultoria A&M, David Wong. Ressalte-que a renovação da frota é urgente. A idade média dos carros que circulam pelo país beira os 11 anos, enquanto 90% têm mais de 3 anos. Dois fatores emperram o crescimento do setor: a renda baixa da população e a dificuldade de acesso ao crédito.





Rapidinhas

O centenário banco suíço Julius Baer, especializado em gestão de patrimônio, realiza hoje, em parceria com o GVM Advogados, em Belo Horizonte, um café da manhã com 20 brasileiros possuidores de grandes fortunas. Sócios do escritório e especialistas do banco explicarão como funciona a complexa estrutura legal internacional para a perpetuação do patrimônio.





Os boatos sobre uma possível fusão com a rival Cobasi levaram o pet shop Petz a enviar um comunicado ao mercado negando a operação. “Até esta data, não existe qualquer documento, seja preliminar, definitivo ou outro documento vinculante, celebrado nesse sentido com a Cobasi”, diz a empresa.





Um estudo feito pela consultoria RGF & Associados constatou que, no final do primeiro semestre, havia 3,8 mil empresas em recuperação judicial no Brasil. O setor de cana-de-açúcar lidera o número de processos, seguido por empreiteiras e fabricantes de calçados. Para chegar à conclusão, tomou-se como base 2,1 milhões de companhias.





A crise dos semicondutores continua provocando estragos na indústria automotiva. De janeiro a julho de 2023, 2 milhões de carros deixaram de ser fabricados no mundo devido à falta de componentes, conforme levantamento da consultoria AutoForecast. Na América do Sul, 74,8 mil veículos não foram produzidos.





3%

é quanto o PIB brasileiro crescerá em 2023, segundo projeção do banco americano Bank of America. Antes, a estimativa era 2,3%





“Nós derrubamos a inflação muito mais rápido que outros países, que os Estados Unidos. A Europa está lá estabilizada e não consegue baixar mais”

Abilio Diniz, presidente do conselho de administração da Península Participações