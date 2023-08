Com aprovação do arcabouço, agora é a vez da reforma tributária

816

Aprovado o arcabouço fiscal, a agenda econômica passa a se voltar para a reforma tributária. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o tema deverá ser votado na Casa em apenas em outubro, já nas proximidades do final de ano. Até lá, as pressões setoriais ganharão volume. A indústria, por exemplo, lembra insistentemente que é o segmento que mais paga tributos no Brasil, enquanto parlamentares ligados ao agronegócio afirmam que as novas regras poderão penalizar os pequenos produtores. Por sua vez, representantes do segmento de serviços temem que a proposta, em vez de reduzir, elevará a carga tributária das empresas que atuam no ramo. A verdade é que, do jeito que está, não pode ficar. Em entrevista recente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (foto), afirmou que a reforma tributária é a única forma de fazer o Brasil crescer. Mesmo se não for a única, certamente está entre as mais importantes.









Itaú vende operação na Argentina





Em meio às turbulências políticas e à crise econômica sem fim na Argentina, muitas empresas acabam por deixar o país. Nesta semana, o Itaú Unibanco vendeu sua operação local para o Banco Macro, a maior instituição financeira de capital privado da Argentina, por cerca de R$ 250 milhões. O Itaú, contudo, diz que manterá presença na nação vizinha, mas agora apenas com um escritório de representação. Lembre-se de que o banco brasileiro tem operações sólidos no Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai.







Bancos terão 90 dias para propor novas regras do cartão de crédito





As novas regras para os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito continuam gerando intensos debates entre políticos e a indústria financeira. Agora, o deputado Alencar Braga (PT-SP), relator do projeto de lei conhecido como Desenrola, propôs um prazo de 90 dias para que os bancos apresentem uma proposta de redução de juros da modalidade. O tema é urgente. Em julho, as taxas cobradas pelas instituições eram de 455% ao ano – trata-se do nível mais alto desde 2017.







Mercedes volta a ter dois turnos em fábrica de caminhões



Um bom sinal vindo da indústria de veículos: a alemã Mercedes-Benz voltará a produzir caminhões e chassis de ônibus em dois turnos na fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a partir da primeira semana de setembro. A jornada estava suspensa desde maio, em razão da fraca demanda do mercado brasileiro. Segundo a Anfavea, a associação que reúne as montadoras, as vendas de caminhões caíram 12% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado.













» O saldo da balança comercial de alimentos industrializados somou US$ 24,9 bilhões no primeiro semestre de 2023, o que corresponde a uma alta de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. “São 190 países que consomem alimentos da indústria brasileira’, diz João Dornellas, presidente da ABIA, a associação do setor.

» A Rede IOA – Instituto Orofacial das Américas – investiu R$ 10 milhões em uma nova unidade em São Paulo para atender a alta demanda de profissionais da área odontológica por especializações orofaciais. O IOA é uma rede de ensino premium especializada em odontologia, com aproximadamente 40 escolas no Brasil e no exterior.

» A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de contas da agência de turismo 123 Milhas para o reembolso de passageiros lesados pela cancelamento de passagens aéreas. Na semana passada, a empresa suspendeu a emissão de bilhetes de um de deus produtos, conhecido como “passagens promo”, por alegada alta demanda.

» A gigante de Singapura Shein, que rapidamente se tornou uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, comprou uma fatia da rede americana de moda rápida ("fast fashion") Forever 21. Entre outros acertos, o acordo prevê a abertura de lojas físicas da Shein dentro dos pontos de venda da Forever 21 nos Estados Unidos.









US$ 4 bilhões

é quanto a inteligência artificial deverá atrair em investimentos para o agronegócio brasileiro até 2026, segundo cálculos da consultoria MarketSands & Markets









“Leve seu trabalho a sério, mas a si mesmo, com leveza”

C. W. Metcalf, escritor americano