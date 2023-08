Brasil em vantagem diante dos demais países emergentes

816

Um relatório elaborado pela XP e distribuído a clientes reforça o ânimo do mercado financeiro com a economia brasileira. Entre outros pontos, o documento assinado por Fernando Ferreira, estrategista-chefe da empresa, e Jennie Li, estrategista de ações, destaca o fato de o Brasil estar se tornando um centro de inovação como um estímulo para o crescimento. A XP também aponta a classe média emergente e a abundância de recursos naturais como diferenciais que realçam o Brasil entre os emergentes. A despeito dos aspectos inegavelmente positivos, há longo caminho a percorrer. Persistem dúvidas sobre a real eficácia do arcabouço fiscal – cuja votação foi adiada por tempo indeterminado por Arthur Lira, presidente da Câmara (foto) – e a reforma tributária precisa cumprir sua função primordial de simplificar a cobrança de impostos. O Brasil está diante de um horizonte menos turbulento, mas é vital não deixar de fazer a lição de casa.

Filho de Steve Jobs cria fundo

para investir em startups





A família Jobs está de volta ao mundo dos negócios. Reed Jobs, filho do lendário fundador da Apple e da filantropa Laurene Powell, criou um fundo, o Yosemite Management, para investir principalmente em startups da área de saúde. O projeto é ambicioso: a ideia é captar ao menos US$ 400 milhões para financiar empresas de diferentes portes e estágios de desenvolvimento. Segundo o site americano “The Information”, o filho de Steve Jobs tem interesses também na área de educação.

Empresários apostam

em queda da Selic





Uma brincadeira feita em um grupo de WhatsApp formado por empresários e executivos de diversos setores concluiu que o Comitê de Política Monetária (Copom) cortará em 0,5 ponto percentual a taxa Selic na reunião de hoje. De acordo com estimativas feitas por integrantes do grupo, pelo menos 70% dos votantes apostaram nesse número, enquanto a outra parcela acredita que a redução será de 0,25 ponto percentual. Uma curiosidade: nenhum participante acha que o Copom manterá a Selic na mesma.

Uber, enfim, começa a ganhar dinheiro





Há um grupo de empresas, especialmente aquelas que trazem novas tecnologias, incapazes de ganhar dinheiro no curto espaço de tempo. São chamadas “companhias de crescimento”, por primeiro acelerarem para depois embolsar lucros. Após 13 anos de prejuízos, a Uber (na foto, o escritório em San Francisco, Califórnia) saiu do vermelho. No segundo trimestre, a empresa de mobilidade teve lucro líquido de US$ 394 milhões – um ano atrás, havia reportado perdas de US 2,6 bilhões na mesma base comparativa. Não à toa, suas ações sobem quase 100% no ano.

"O CDI virou hoje a empada fria dos investimentos, ou seja, um produto que ninguém mais tem interesse”





Rodrigo Santin, estrategista de investimentos do Banco Safra

US$ 5,2 bilhões





foi quanto o Airbnb movimentou no Brasil em 2022. O valor recorde representa um aumento de 31% em relação ao ano anterior

Rapidinhas

O Sistema de Consórcios encerrou o primeiro semestre de 2023 com marcas históricas. De acordo com levantamento da Abac, a associação do setor, o período terminou com 9,67 milhões de participantes ativos, um avanço de 10,4% sobre os seis primeiros meses de 2022. De janeiro de 2022 a junho de 2023, o segmento cresceu de maneira ininterrupta.

A companhia chilena de baixo custo JetSmart amplia a operação de suas aeronaves (foto) no Brasil. Nesta semana, a empresa iniciou as vendas de duas novas rotas que conectam Florianópolis, em Santa Catarina, a Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. A estreia dos voos, contudo, ocorrerá apenas no final de novembro.





A produção industrial brasileira segue com o freio de mão puxado. Na passagem de maio para junho, o setor ficou estagnado – cresceu mísero 0,1% –, conforme dados do IBGE. Na comparação com junho de 2020, o avanço também foi modesto, de 0,3%. Por sua vez, no acumulado dos últimos 12 meses observa-se retração de 0,3%.





O Facebook foi condenado, após perder uma ação coletiva, a pagar R$ 20 milhões em danos morais coletivos pelo vazamento de dados de usuários brasileiros do Messenger e Whatsapp. Além disso, a Justiça determinou que a empresa desembolse R$ 5 mil a cada pessoa que comprovar que teve suas informações vazadas entre 2018 e 2019.