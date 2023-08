Com corte de juros, aumentam projeções para o Ibovespa

816

Uma velha conversa que surgiu no início do governo Bolsonaro volta às rodas do mercado financeiro após o corte de 0,5 ponto percentual da Selic. Para alguns gestores e analistas, o Ibovespa poderá chegar, até o final de 2024, perto dos 200 mil pontos. O principal índice da bolsa brasileira tem mantido nas últimas semanas o patamar dos 120 mil pontos – portanto, a projeção significaria um avanço explosivo. Um dos entusiastas da teoria é Felipe Miranda, fundador da Empiricus Investimentos, que sustenta sua estimativa analisando movimentos anteriores do mercado financeiro após o início de ciclos de cortes de juros. A favor da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, pesam o otimismo dos estrangeiros, que prometem aumentar os aportes no Brasil, e o desejo de muitos investidores trocarem a renda fixa pela variável. Contudo, vale a ressalva: festas na Bolsa sempre são arriscadas e às vezes terminam de forma precipitada.







Por que a bolsa caiu um dia depois do corte de juros?





Depois de começar o dia com ganhos expressivos, no embalo do corte da taxa Selic pelo Banco Central, o Ibovespa recuou ontem. O que houve? O desempenho traduz a preocupação dos investidores com o cenário internacional. Entre outros fatores, a divulgação de resultados fracos da economia chinesa e o crescente temor de um cenário recessivo na Europa e Estados Unidos abalaram o humor do mercado financeiro. Ainda assim, a turma da Faria Lima mantém o otimismo para os próximos meses.





Lula quer agora debater preço das passagens aéreas





Não é de hoje que os governos petistas tentam exercer algum tipo de pressão sobre setores econômicos. A bola da vez é a aviação. Em entrevista recente, o presidente Lula disse que pretende conversar com companhias aéreas para debater o preço elevado das passagens: “Muitas vezes, é mais barato viajar de Brasília a Miami do que de um Estado brasileiro para outro.” Em vez de interferir na política de preços das empresas, o governo deveria se preocupar em melhorar o ambiente de negócios do país.







Inteligência Artificial salva balanços das “bigh techs”





Os projetos ligados à Inteligência Artificial parecem ter resolvido, pelos menos por enquanto, os problemas das “big techs”. No segundo trimestre, empresas como Alphabet, controladora do Google, Meta, dona do Facebook, e Microsoft melhoraram o desempenho de seus balanços graças sobretudo ao avanço das divisões dedicadas à IA. As gigantes também faturaram alto com a forte retomada dos investimentos em publicidade, que andavam reprimidos desde o início do ano passado.









Rapidinhas





A forte retomada do turismo em 2023 é confirmada por diversos indicadores. Em junho, o governo dos Estados Unidos emitiu 95,6 mil vistos para brasileiros, um avanço de 60% versus o mesmo período do ano passado, segundo o escritório de advocacia imigratória AG Immigration. A demanda pelo documento nunca foi tão alta.





O site de contratação de serviços GetNinjas lucrou pela primeira vez desde que abriu o capital, em 2021. No segundo trimestre, suas contas fecharam com saldo positivo de R$ 1,5 milhão. É pouco do ponto de vista corporativo, mas sinaliza uma virada de página. O resultado se deve a um plano de reestruturação lançado no ano passado.





A demanda pelo café brasileiro aumentará de forma expressiva nos próximos meses. Pelo menos é isso o que aponta uma pesquisa feita pela consultoria de inteligência de mercado Hedgepoint. Segundo o estudo, a queda da oferta de grãos em países como Colômbia, México e Vietnã beneficiará os produtores brasileiros.





Um estudo feito pela Avanade, fornecedora de serviços digitais para a Microsoft, identificou o entusiasmo das empresas brasileiras com a Inteligência Artificial. Segundo a pesquisa, que consultou companhias de diversos portes, 51% delas acreditam que o avanço da tecnologia deverá impulsionar suas receitas nos próximos dezoito meses.





R$ 60 bilhões

é quanto o governo destinará para o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), previsto para ser lançado no próximo dia 11. O projeto nasce para financiar obras de infraestrutura, transporte e habitação.









“Há coisas com as quais as pessoas não precisam se preocupar. Essa é uma delas”

Warren Buffett, lendário investidor americano, sobre o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos