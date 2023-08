Mercado duvida que governo cumprirá metas de superávit primário

816

Deputados concluem votação do projeto do arcabouço fiscal (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados )





Uma parte do mercado financeiro está cética em relação à capacidade do governo para cumprir as metas de superávit primário. Para funcionar, o arcabouço fiscal, aprovado na última segunda-feira pela Câmara, depende disso. Em evento realizado pelo banco Santander em São Paulo, Mansueto Almeida, economista-chefe do banco BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional, afirmou que será muito difícil entregas as metas prometidas. No entanto, fez uma ressalva: “Se chegar perto, já será suficiente.” No mesmo evento, nomes como Roberto Sallouti, presidente do BTG Pactual, e Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do Bradesco, também demonstraram preocupação com as questões fiscais. A reação dos investidores à aprovação do arcabouço, contudo, foi na direção oposta. Ontem, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, subiu 1,70%. Entre os motivos, está o entusiasmo com a aprovação do novo marco fiscal.









(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 24/2/18 )





Bradesco aumenta a aposta no mercado internacional





O Bradesco está com os olhos voltados para o exterior. No final de julho, lançou a My Account, conta global disponível para todos os clientes que pode ser usada em cerca de 200 países para a retirada de valores em caixas eletrônicos e transações na função débito. A meta do banco é chegar a 3 milhões de usuários rapidamente. Pouco antes, em junho, o banco havia anunciado o aporte de US$ 230 milhões no Bradesco Bank, antigo BAC Florida, que foi comprado pela instituição brasileira em 2019.









Polícia Federal vai investigar apagão





Os motivos que levaram ao apagão do dia 15 ainda não foram totalmente esclarecidos pelo ministério de Minas e Energia, o que causa certa inquietação entre protagonista do setor. Nesta semana, a Polícia Federal instaurou inquérito para apurar as causas do evento que deixou cerca de 30 milhões de pessoas sem energia elétrica em todas as regiões do país. Uma das linhas de investigação é a possibilidade de crime de sabotagem, o que seria um escândalo. Não há prazo para a conclusão do inquérito.









Pagamentos por dispositivos móveis avançam na América Latina





Ainda que os pagamentos digitais ganhem terreno, o dinheiro em espécie mantém seu espaço, representando 26% das transações realizadas no Brasil. Por usa vez, o uso do chamado M-commerce (mobile) vem crescendo na América Latina, respondendo por 56% das operações financeiras feitas em 2022 – a expectativa é que alcance 63% até 2026. Os dados fazem parte do relatório “The Global Payments Report 2023”, encomendado pela Worldpay, empresa líder global em soluções de pagamento.









Rapidinhas





Como se não bastasse as encrencas do Twitter, Elon Musk enfrenta agora denúncias feitas por ex-funcionários de sua empresa de carros elétricos, a Tesla. Em entrevista para o podcast do portal “The Verge”, eles disseram que muitos profissionais trabalham 12 horas por dia, sete dias por semana, e que alguns desmaiaram por desidratação.





Um estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) calculou o impacto da cadeia da soja e do biodiesel para a economia do país. O PIB da atividade somará R$ 691 bilhões em 2023, o que equivale a 28,5% do PIB do agronegócio brasileiro e a 6,3% do PIB total do Brasil.





O Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar) concluiu o julgamento da campanha da Volkswagen que trouxe a cantora Elis Regina, recriada por inteligência artificial, cantando com sua filha, Maria Rita. Para o Conar, a peça publicitária não desrespeitou Elis, que morreu em 1982, e foi feita com as devidas autorizações dos familiares da artista.





A América Latina possui o maior número de produtores certificados pelo selo de sustentabilidade Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), concedido para quem não desmata. Do total de certificações, a região detém 35%. A notícia é ótima, já que óleo de palma é conhecido por ser um dos vilões da degradação ambiental.









(foto: Redes Sociais/Reprodução )





“O governo conta muito com o incremento da arrecadação. Eu adoraria que se focasse na gestão dos gastos públicos”

Roberto Sallouti, presidente do banco BTG Pactual









R$ 3 trilhões

anuais é quanto o estado brasileiro gasta com despesas obrigatórias. Para efeito de comparação, os investimentos consomem R$ 200 bilhões