Agência de turismo ou pirâmide financeira?

O arquipélago de Fernando de Noronha, no Nordeste brasileiro, é um dos destinos procurados por turistas do país e do exterior (foto: MF Press Global/reprodução)







A agência de viagens 123milhas notabilizou-se nos últimos anos por oferecer passagens aéreas a preços mais baixos do que os praticados no mercado. No mundo dos negócios, contudo, não existe milagre e uma hora, afinal, a conta chega. Na última sexta-feira, a empresa informou que suspendeu a emissão de passagens de sua linha promocional, com datas flexíveis. Após a decisão, inúmeros clientes foram prejudicadas, e tiveram de desistir ou adiar suas viagens. Por que a 123milhas chegou a esse ponto? A resposta está em seu modelo de negócios. A empresa adota o sistema de passagens flexíveis, no qual o cliente só sabe quando voará dez dias antes da data prevista. O problema se dá quando os passageiros solicitam o resgate de suas viagens ao mesmo tempo. Nesse caso, há risco de a empresa não conseguir atender a demanda – foi exatamente o que ocorreu agora e é por isso que muitos consideram o modelo da 123milhas uma pirâmide financeira









123milhas pode ter contas bloqueadas





Não será fácil para a agência 123milhas deixar seus problemas para trás. O Instituto Brasileiro de Cidadania (Ibraci) entrou com uma ação civil pública na primeira Vara Empresarial do Rio de Janeiro solicitando o bloqueio das contas bancárias da empresa, de seus sócios e acionistas administradores. De acordo com a entidade, a medida foi tomada para garantir o pagamento de indenizações aos consumidores lesados. Além disso, a ação ainda pede o pagamento de danos morais pelo ocorrido.









(foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)





A agenda retrógrada do ministro do Trabalho





O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (foto), quer o Brasil de volta ao passado. Sob diversos aspectos, sua agenda é pautada por temas que parecem deslocados no tempo. Uma das ideias defendidas por Marinho é a recriação do imposto sindical, que deixou de ser obrigatório em 2017. Marinho também defende o estabelecimento de vínculos trabalhistas de profissionais como entregadores do iFood e motoristas de Uber, algo que nem eles desejam. O Brasil e o mundo mudaram, mas o ministro parece tão ter notado isso.













(foto: Izhar KHAN / AFP)





Copa do Mundo feminina quebra recorde de audiência





A Copa do Mundo feminina de futebol, vencida pela Espanha (foto), representa um ponto de virada para as mulheres. Além de quebrar recordes em número de patrocinadores, o evento também superou metas de audiência. No Brasil, não foi diferente. A TV Globo, por exemplo, obteve a sua maior marca para as manhãs de domingo de 2023 ao transmitir ao vivo a final entre espanholas e inglesas. Segundo dados da Kantar Ibope Media, a emissora registrou 9 pontos de audiência nas quinze principais praças do país.













Rapidinhas





O mercado de consórcios segue em alta no Brasil. Nos primeiros sete meses do ano, o Consórcio Librelato, administrado pela Ademicon, uma das maiores administradoras do país, registrou um aumento de 26% nas vendas de créditos em relação ao mesmo período de 2022, chegando a R$ 243 milhões negociados.





Números apurados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que, no primeiro semestre, o segmento alcançou o melhor desempenho da história, com R$ 144 bilhões em créditos comercializados, 20% acima do volume observado no mesmo período de 2022. Nos primeiros seis meses do ano, foram vendidas 1,99 milhão de cotas.





A Raízen tornou-se a primeira produtora de etanol do mundo certificada pela International Civil Aviation Organization para produzir combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). O SAF é produzido a partir de matéria-prima renovável, como etanol, e reduz em cerca de 80% o volume de emissões de gases de efeito estufa.





A exemplo do que fez o Itaú Unibanco recentemente, o Banco do Brasil vai lançar uma tag própria de pagamento automático em pedágios. Chamada Tag BB, ela será operada pela Veloe e destina-se exclusivamente para clientes que tenham cartões ativos do banco. Segundo o BB, a tag funciona em todas as rodovias pedagiadas do país.







(foto: Whitaker/Reuters - 3/11/08 )





“Sou otimista em relação ao Brasil. Acho que, aos trancos e barrancos, o país é melhor hoje do que era”

Pedro Moreira Salles, copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco









R$ 168 bilhões

é quanto o governo deverá cortar em despesas se o arcabouço fiscal não for aprovado