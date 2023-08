Ibovespa tem pior série histórica, mas isso não é uma tragédia

816

Pela primeira vez na série história iniciada em 1968, o principal índice da bolsa brasileira recuou por doze dias consecutivos (foto: Nelson ALMEIDA / AFP - 17/6/22)









Uma velha máxima diz que os números, quando torturados, confessam tudo. Trata-se de boa referência para analisar o desempenho do Ibovespa. Pela primeira vez na série história iniciada em 1968, o principal índice da bolsa brasileira recuou por doze dias consecutivos. À primeira vista, parece um desempenho trágico e que certamente assustará muita gente. Mas calma: no período, o indicador recuou apenas 5,21%. Sim, apenas isso. Para efeito de comparação, no primeiro trimestre de 2020, no começo da pandemia de Covid-19, a bolsa brasileira tombou 30%. Em um único dia, 18 de maio de 2017, no famoso “Joesley Day”, ela caiu 8,8% sob o impacto da delação do empresário Joesley Batista. Claro, são eventos ocasionais e dramáticos, e por isso mesmo devem ser considerados exceções. Ainda assim, mostram que o número atual – pouco mais que 5% – está longe de significar um cenário de terra arrasada. Em tempo: no ano, a bolsa sobe 5,34%.









(foto: Dmitriy Shironosov/divulgação)





Para Fecomercio, fim do parcelamento sem juros prejudica pequenos negócios





A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) está em campanha contra o fim do parcelamento sem juros, proposta que vem sendo discutida nos últimos dias por instituições financeiras, Banco Central e Ministério da Fazenda. De acordo com a entidade, a medida prejudica especialmente os pequenos negócios, que dependem das vendas em parcelas para atrair clientes. Especialistas dizem que os grandes também tendem também a perder potenciais consumidores.













B3 lança índice de diversidade





A B3, a bolsa de valores de São Paulo, lançou o seu primeiro índice focado em diversidade. Chamado iDiversa, ele tem o objetivo de medir o desempenho financeiro das empresas que se destacam principalmente na inclusão de gênero e raça. Para fazer parte do índice, a companhia precisa ter pelo menos uma mulher ou uma pessoa negra no conselho administrativo e na diretoria estatutária. Trata-se de iniciativa louvável. No mundo, várias bolsas possuem métricas que indicam se uma empresa é diversa.









Lucro das empresas cai no segundo trimestre





O caminho para a plena retomada será longo. Um estudo realizado pelo Banco Safra identificou o tamanho do desafio imposto às empresas brasileiras. No segundo trimestre, o lucro das companhias de capital aberto caiu 37,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os setores de tecnologia e varejo sofreram mais, o que se deve sobretudo às pressões inflacionárias. O início do ciclo de queda de juros deverá reverter o cenário, levando a resultados melhores no restante do ano.













Rapidinhas





O desempenho ruim do Ibovespa em julho não tem sido suficiente para reduzir o entusiasmo de gestores de fundos. Segundo pesquisa feita pela casa de análises Empiricus, o otimismo desses profissionais com ações brasileiras alcançou o maior patamar em dois anos. O principal motivo para isso é o início da queda de juros.





Os valores envolvidos na compra da rede de churrascarias Fogo de Chão, uma das maiores e mais tradicionais do Brasil, pela empresa americana de private Equity Bain Capital, surpreenderam o mercado financeiro. O negócio foi fechado por R$ 5,5 bilhões. Segundo um importante analista, o valor foi considerado “muito alto.”





Os 79 casos de gripe aviária registrados no Brasil em 2023 não afetaram as exportações de frango. Na verdade, elas até cresceram. De janeiro a julho, as vendas externas subiram 8% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Isso porque a gripe não atingiu granjas comerciais.





Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) constatou que a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tem o litro da gasolina mais barato do Brasil, com preço médio de R$ 4,96. A seguir estão Jacareí, em São Paulo (R$ 4,97), e Varginha, também em Minas Gerais (R$ 4,99).













(foto: Luis ROBAYO / AFP)





“Os bancos centrais estão divididos em quatro categorias: os ruins, como o Federal Reserve, os muito ruins, como os da América Latina, os terrivelmente ruins e o Banco Central da Argentina”

Javier Milei, candidato a presidência da Argentina









R$ 8,1 bilhões

foi o volume financeiro negociado pelo programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil desde o seu lançamento, em 17 de julho. O levantamento é da Febraban, a federação dos bancos.