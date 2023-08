Apagão não é novidade: em 2022, Brasil teve 42 ocorrências

816

Ora, dados oficiais do Ministério de Minas e Energia mostram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em 2022, o Brasil teve 42 apagões, sendo que boa parte deles ocorreu no primeiro semestre, quando a Eletrobras ainda era uma empresa estatal. É curioso notar como muitos políticos aproveitam ocorrências pontuais para atacar os programas de privatização. Logo após o apagão energético que atingiu ontem 25 estados e o Distrito Federal, o ex-candidato à presidência Ciro Gomes correu ao Twitter para criticar a desestatização da Eletrobras: "A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil."Presidente nacional do PT, a deputada Gleise Hoffman engrossou a lista dos descontentes. "Faz tempo que não se falava em apagão e ele acontece justamente agora, depois de um período de desinvestimento que precede a privatização da Eletrobras."Ora, dados oficiais do Ministério de Minas e Energia mostram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em 2022, o Brasil teve 42 apagões, sendo que boa parte deles ocorreu no primeiro semestre, quando a Eletrobras ainda era uma empresa estatal.





Saída de presidente da Eletrobras revela tensão após privatização





Os bastidores do setor energético estão agitados. Nesta semana, o mercado foi surpreendido pela renúncia de Wilson Ferreira Júnior ao posto de presidente da Eletrobras.



Não foi apresentada justificativa para a decisão, mas é sabido que ele andava incomodado com as pressões do governo Lula, crítico feroz da privatização da companhia. Além disso, as relações de Ferreira Júnior com o conselho de administração estavam desgastadas. Em seu lugar, assume o executivo Ivan Monteiro.





Com preços defasados, Petrobras sobe litro do combustível





Não havia outra saída. Com a defasagem do valor da gasolina vendida no Brasil em torno de 20% diante das cotações internacionais de petróleo, a Petrobras foi obrigada a reajustar o preço do combustível. O valor do litro enviado para as distribuidoras subiu 16%. No caso do diesel, a alta foi de 26%. Sem acompanhar os preços globais, o caixa da petrolífera sofreu. No segundo trimestre, suas receitas recuaram 33% em relação a igual período do ano passado. O lucro tombou ainda mais: 47%.





Depois de 4 décadas, Ibovespa cai por 11 dias consecutivos





Por essa nem os mais pessimistas esperavam. O Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, caiu ontem pelo 11º pregão consecutivo. É algo raro: a última vez que indicador engatou tantas quedas seguidas foi em 1984. O mais surpreendente é que o declínio veio após o corte da Selic, o que deveria impulsionar a cotação das ações. O mau humor deve-se sobretudo aos indicadores negativos da China, mas há também ruídos no ambiente interno, como o arcabouço fiscal ainda travado.

Rapidinhas





Os turistas estrangeiros estão de volta. No primeiro semestre, os gastos feitos por visitantes do exterior no Brasil aumentaram 43% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, conforme levantamento feito pela Rede Itaú. O setor de hospedagens apresentou maior alta, com faturamento 66% maior na mesma base comparativa.





A entrega de aeronaves pela Embraer decolou. No segundo trimestre de 2023, a empresa despachou 47 jatos - 17 para uso comercial e 30 para fins executivos. De acordo com o balanço divulgado pela fabricante brasileira, o número representa um salto de 47% em relação ao volume entregue um ano atrás.





Messi em campo pelo Inter Miami, dos Estados Unidos (foto: Hector Vivas/AFP )



A transferência do argentino Lionel Messi para o futebol americano está se transformando num case de marketing. Desde o anúncio da contratação do craque pelo Inter Miami, as vendas da marca de roupas casuais Messi cresceram 134%. Não é à toa. Nos últimos dois meses, nenhum atleta que atua nos Estados Unidos recebeu tanta cobertura de mídia.





A Netflix quer explorar ainda mais o mercado de games. Depois de criar jogos para smartphones, a empresa começou a testar o serviço de streaming de games para TVs e computadores. Por enquanto, os testes são feitos com assinantes do Reino Unido e Canadá, mas a ideia é levar o experimento para outros países.





150%

foi quanto cresceu, nos últimos 5 anos, o consumo on-line de produtos estrangeiros por parte dos brasileiros, de acordo com a Receita Federal. Plataformas asiáticas como AliExpress e Shein são as principais responsáveis pelo movimento









"Não poderia deixar de destacar que o ocorrido não tem nada a ver com a segurança energética do Brasil"





Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, sobre o apagão que deixou ontem milhões de brasileiros sem luz