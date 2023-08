Bolsa brasileira emperra em agosto

816

No ambiente doméstico, pairam dúvidas sobre o avanço da reforma tributária e seu real impacto na simplificação dos impostos, enquanto os resultados dos balanços das empresas no segundo trimestre decepcionaram.



No contexto internacional, a economia chinesa em marcha lenta, e os temores de recessão no mundo desenvolvido são complicadores. Ainda assim, a maior parte dos gestores e analistas do mercado financeiro acredita que, no médio prazo, O Ibovespa, o principal índice da B3, a bolsa brasileira, caiu rigorosamente em todos os dias de agosto - foram nove quedas consecutivas. O resultado chama a atenção porque parecia que a bolsa, enfim, havia engrenado, fechando todos os meses no azul desde abril.Também é curioso notar que o declínio começou logo após a queda da Selic, no início de agosto, o que teoricamente deveria aumentar o apetite dos investidores por ativos de risco. Afinal, o que provocou esse movimento? Diversos fatores explicam o mau humor.No ambiente doméstico, pairam dúvidas sobre o avanço da reforma tributária e seu real impacto na simplificação dos impostos, enquanto os resultados dos balanços das empresas no segundo trimestre decepcionaram.No contexto internacional, a economia chinesa em marcha lenta, e os temores de recessão no mundo desenvolvido são complicadores. Ainda assim, a maior parte dos gestores e analistas do mercado financeiro acredita que, no médio prazo, o Ibovespa terá bom desempenho





Para Mills, PAC deverá impulsionar retomada econômica





O setor privado recebeu bem o lançamento do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). "O PAC vai dar um impulso para este momento de retomada da economia,", diz Sérgio Kariya, CEO da Mills, empresa líder do mercado de locação de equipamentos e plataformas elevatórias.



"Já estávamos sentindo esse crescimento com os nossos clientes, no aumento da volumetria de demanda nas nossas unidades. Estamos vendo os projetos serem liberados em várias frentes, como mineração, indústria e agronegócio."





Onda Barbie não para de gerar bons negócios





Impulsionada pelo filme, a onda Barbie gera negócios em diversos setores. Na plataforma de comércio eletrônico OLX, os anúncios de itens relacionados à boneca cresceram 104% no primeiro semestre em relação a um ano atrás.



Os efeitos são visíveis onde quer que se olhe. Especializada em brindes personalizados, a Teck Prints detectou aumento de 100% das vendas desde a estreia do filme. Isso é ótimo para a Mattel, a fabricante do brinquedo, que espera lucrar US$ 950 milhões em 2023.





Nordeste lidera expansão de energia eólica





Oito estados do Nordeste estão entre os 10 que mais geram energia eólica no Brasil (foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP )



A fonte eólica já é responsável por 13% da matriz elétrica brasileira e se consolidou nos últimos anos como a que mais cresce no país. Atualmente, a geração hidrelétrica lidera a produção nacional, seguida pela energia solar. Dos 10 estados que mais geram energia eólica (foto) no Brasil, oito ficam na Região Nordeste. Segundo a (ABEEólica), associação que reúne as empresas do setor, o ranking é liderado por Rio Grande do Norte - onde existem 248 parques em funcionamento -, Bahia e Piauí.A fonte eólica já é responsável por 13% da matriz elétrica brasileira e se consolidou nos últimos anos como a que mais cresce no país. Atualmente, a geração hidrelétrica lidera a produção nacional, seguida pela energia solar.









Rapidinhas





A J&F Investimentos abriu inscrições para a terceira edição do curso "Sementes de Compliance", que tem o objetivo de fomentar a aplicação de princípios de integridade no ambiente corporativo. A iniciativa concede 70 bolsas de estudo a interessados em contribuir para o fortalecimento de programas de compliance nas organizações.





A edição do ano passado teve forte demanda. O programa contabilizou 1,7 mil inscrições, o que, segundo a J&F Investimentos, reforça a importância da iniciativa no cenário corporativo atual. As aulas serão on-line, com início em 31 de outubro, e as inscrições poderão ser feitas até 31 deste mês no site oficial do programa.





A retomada do mercado de turismo impulsionou os resultados da Azul Viagens. No segundo trimestre, o faturamento da operadora aumentou 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Por sua vez, o número de passageiros transportados cresceu 50%. O setor de turismo como um todo espera avançar 15% em 2023.





As vendas de carros das marcas associadas à Abeifa, associação que representa a maior parte dos importadores com operação no Brasil, dispararam 50% de janeiro a julho em comparação com o mesmo período de 2022. Em números absolutos, foram licenciados 17 mil veículos. Considerando dados apenas do mês passado, o salto foi de 78%.





R$ 275

é quanto o brasileiro pagaria para assinar o pacote básico de todos os serviços de streaming disponíveis no país. O valor relativamente baixo mostra por que o streaming representa grande ameaça para a TV por assinatura tradicional





"A economia cresce por elevação da produtividade e não por gasto público, como acreditam a ex-presidente Dilma e gente do PT"





Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda