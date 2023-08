Latam lidera mercado aéreo na alta temporada

816

Desde 2021, a Latam abriu 11 destinos, totalizando atualmente o recorde de 55 no mercado doméstico (foto: Mauro Pimentel/AFP)



A Latam fechou julho na liderança do setor aéreo brasileiro. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a companhia obteve 37,59% de participação no mercado doméstico e 24,17% no internacional – considerando as operações de todas as afiliadas do grupo – durante a alta temporada de meio de ano.



Desde 2021, a companhia abriu 11 destinos, totalizando atualmente o recorde de 55 no mercado doméstico. Além disso, a Latam opera voos para 90 destinos diretos e indiretos no exterior.

Quer abrir uma offshore? Com US$ 100 mil, já é possível



A empresa lembra que offshores são instrumentos legítimos de proteção do patrimônio e que representam uma maneira de poupar recursos no longo prazo. E não é algo reservado a bilionários – longe disso. É possível abrir uma offshore a partir de US$ 100 mil. As discussões trazidas pelo governo sobre a tributação de offshores despertaram a curiosidade por esse tipo de negócio. Na Avenue Securities, plataforma voltada para investimentos internacionais, a procura pela modalidade nunca foi tão grande.

Rolex vai entrar no varejo



A centenária grife suíça Rolex vai entrar, pela primeira vez na história, no varejo (foto: Rolex/Divulgação)

Há alguns dias, a empresa comprou a Bucherer, rede também suíça que possui cerca de 100 lojas de relógios de luxo espalhadas pelo mundo. Fundada em 1905, a Rolex quebrou no ano passado seu recorde de faturamento, que chegou a US$ 10 bilhões graças às vendas em alta de seus itens exclusivos.



Rapidinhas

O presidente eleito da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, liderou a delegação brasileira que participou, de 25 a 27 de agosto, em Nova Delhi, na Índia, do Business 20 (B20), cúpula de empresários que antecede a realização do G20. Na plenária do setor privado, o grupo define recomendações para entregar a chefes de Estado.





As economias do G20 têm papel significativo no comércio exterior do Brasil. Em 2022, o grupo correspondeu a 72,5% das exportações brasileiras e a 81,5% das importações, com uma corrente de comércio de US$ 464,3 bilhões. Na última década, as vendas externas de produtos brasileiros ao G20 aumentaram 45%.





Fundada em 2016, a plataforma britânica OnlyFans, que ficou conhecida por permitir que qualquer pessoa venda conteúdo erótico, é uma das redes sociais que mais crescem no mundo. Já são quase 240 milhões de usuários cadastrados, um acréscimo de 27% na comparação anual. Sua operação global movimenta US$ 5,6 bilhões.





O mercado de jatos executivos decolou no Brasil. Em 2022, foram feitos, em média, 80 mil pousos e decolagens de pequenos aviões, jatos e helicópteros em solo brasileiro, o que corresponde a um aumento de 30% em relação a 2021. Há uma explicação para o fenômeno: o avanço do agronegócio, que responde por 60% dos negócios do setor.

R$ 18 bilhões

Foi quanto os turistas estrangeiros gastaram no Brasil no primeiro semestre, segundo dados do Banco Central. Trata-se do segundo maior resultado da história, atrás apenas de 2014, ano da Copa do Mundo no país