Bolsa pode fechar no azul pelo quarto mês consecutivo

O otimismo dos investidores segue em alta no Brasil. Ontem, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, atingiu o maior patamar desde abril de 2022. Os bons sinais da economia – como a queda da inflação, o aumento do PIB acima das expectativas e o avanço das reformas – associados ao cenário internacional menos turbulento aumentaram o apetite por ativos de risco, como é o caso das ações. Tudo indica que julho caminha para ser o quarto mês de alta consecutiva do mercado acionário do país, com crescimento da cotação dos papéis de aproximadamente 20% no período. Agora, a expectativa do mercado financeiro volta-se para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, programada para 2 de agosto. É consenso entre analistas que o Banco Central deverá, enfim, iniciar o início do ciclo de redução da taxa Selic, o que seria um novo e providencial gatilho para a valorização das ações negociadas em bolsa.





Frota de carros envelhece no Brasil

A perda de renda dos brasileiros e a crise econômica dos últimos anos provocaram o envelhecimento da frota de automóveis do Brasil. Em 2013, a idade média dos carros em circulação no país era de oito anos e seis meses. Em 2022, passou a ser de 10 anos e nove meses, conforme dados do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes (Sindipeças). É urgente atualizar a frota nacional. Estudos mostram que veículos velhos provocam mais acidentes e aumentam os índices de poluição.





A nova missão de Paulo Guedes no mundo corporativo

Ex-ministro da Economia no governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes está com a agenda profissional cheia. Ele será sócio e presidente do conselho de administração da Legend Capital, holding que controla a gestora de fortunas e assessoria de investimentos Legend. Entre outros atributos, Guedes cuidará da área responsável pela reestruturação de empresas. Atualmente, a Legend Capital possui R$ 11 bilhões sob gestão e mantém escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami.





O triste fim do pássaro azul do Twitter

Uma das máximas do mundo corporativo diz que as empresas nunca devem mexer em marcas icônicas. Elon Musk ignorou essa lição e decidiu aposentar o pássaro azul que virou sinônimo do Twitter. Em seu lugar, Musk incorporou como símbolo a insossa letra X. Usuários reclamaram, mas o bilionário permanece inflexível em sua jornada de fazer da rede social um produto muito diferente do que era antes dele. Até agora, contudo, Musk só levou a plataforma a perder receitas e usuários.





Rapidinhas

A confiança da indústria está em alta no Brasil. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, em julho ela cresceu em 21 dos 29 setores pesquisados. A CNI destacou ainda que o otimismo para os próximos seis meses é perceptível em empresas de todos os portes e de quase todas as regiões do país, com exceção do Sul.





A queda de preços é visível em várias áreas de negócios. Segundo pesquisa realizada pela Edenred Brasil, o preço médio do frete por quilômetro rodado caiu 5% em junho na comparação com maio. Duas razões principais levaram ao recuo: o período de entressafra do agronegócio e a redução do preço do diesel em todo o território nacional.





O conglomerado francês LVMH, dono de marcas de luxo como Christian Dior, Fendi, Givenchy e Louis Vuitton, patrocinará pela primeira vez uma edição dos Jogos Olímpicos. Ontem, o grupo comunicou ao mercado a compra de uma das cotas premium para o evento. A escolha não poderia ser mais oportuna: as competições serão realizadas em Paris.





A startup de reflorestamento Radix recebeu R$ 1,3 milhão do Fundo Vale, criado pela gigante de mineração para financiar projetos sustentáveis. Atualmente, a Radix possui uma área cultivada de 200 hectares, mas a meta é ampliar o número. A empresa pretende usar os recursos na aquisição de mudas e adubos.





''A reforma livrará o Brasil do manicômio tributário''





Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados





1 milhão

de CPFS já tiveram o nome limpo pelo programa Desenrola, lançado pelo governo federal na semana passada