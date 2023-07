Onda rosa chega às lojas e aos cinemas brasileiros

816

No Brasil, a estreia da obra nas telonas atraiu 1,2 milhão de pessoas e arrecadou R$ 22 bilhões – trata-se do segundo maior público da história para o primeiro dia de exibição, atrás apenas de “Vingadores Ultimato”.



Na indústria da moda, grupos como C&A, Renner e Riachuelo colocaram à venda coleções de camisetas, calçados, bolsas, toalhas e roupas de cama inspiradas na famosa boneca, e as vendas superaram todas as expectativas.



São Paulo concentra 78% dos fundos de investimentos

Pedidos de recuperação judicial quebram recorde

O ano de 2023 tem sido marcado pelo aumento expressivo de pedidos de recuperação judicial. No primeiro semestre, conforme demonstrou o Serasa Experian, houve 593 solicitações desse tipo no país. Além de representar um salto de 52% sobre o mesmo período de 2022, é também o maior volume de pedidos em três anos. A lista inclui empresas com forte atuação no mercado nacional, como Americanas, Avibrás, Light, Oi e Petrópolis. Segundo especialistas, o resultado reflete a crise trazida pela pandemia.

Bilionário da educação mira agora no agronegócio

O empresário Chaim Zaher, fundador e CEO do Grupo SEB (do qual fazem parte redes de educação como Pueri Domus, Escola Concept e Maple Bear), vai investir agora no agronegócio. No ano que vem, ele inaugura em Ribeirão Preto (SP) a Harven Agribusiness School, universidade voltada para o setor. Também em Ribeirão, Zaher pretende criar a “Cidade do Agro”, um espaço que contará com centro de eventos, hub de tecnologia e hotelaria, sempre tendo a agropecuária como atração principal.

Rapidinhas

A operadora Vivo encerrou o primeiro semestre com 33% de mulheres no Conselho de Administração, o percentual mais alto da história da empresa. Para efeito de comparação, é o dobro da média nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A Vivo mantém projetos para ampliar a presença feminina em seus quadros.

A Threads, rede social lançada recentemente pelo Facebook, se tornou a primeira da história a alcançar a marca de 100 milhões de usuários em apenas 5 dias. O recorde anterior pertencia ao TikTok, que precisou de nove meses para chegar ao mesmo número. Detalhe: o Facebook levou 4 anos para atingir a marca.

A produção brasileira de café deverá crescer 7,5% em 2023 em comparação com 2022, segundo nova projeção realizada pela Companhia Nacional do Abastecimento (Conab). Minas Gerais lidera a atividade no país, com predominância da variedade arábica (coffea arabica). A seguir aparecem Espírito Santo, São Paulo e Bahia.

Depois de um 2022 desastroso, o setor de eletrodomésticos espera fechar 2023 com crescimento de 6% das vendas, conforme estimativa da associação Eletros. O resultado poderá ser ainda melhor, a depender do formato do programa de incentivos para a compra de geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas que o governo lançará nas próximas semanas.

71,4 milhões

de brasileiros têm dívidas em atraso, segundo pesquisa do Serasa Experian. Apesar do número elevado, há um fator positivo: foi a primeira queda da inadimplência em 2023