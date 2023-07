Agronegócio lidera uso da Inteligência Artificial

816

Robô de campo com IA para agricultura sustentável em exposição no Digital Summit, em Berlim, na Alemanha (foto: Tobias SCHWARZ / AFP - 9/12/22)





A maioria das pessoas associa a Inteligência Artificial a iniciativas que estão integradas à vida nas grandes cidades, mas essa é uma visão equivocada. Na verdade, é no campo que a tecnologia mais se manifesta. Os principais criadores de gado já não pesam mais seus bois em balanças convencionais. Eles usam câmeras 3D dotadas de recursos da IA para pesar centenas de bois em questão de minutos. Detalhe: o índice de precisão é de impressionantes 97%. Há muito mais. Softwares instalados em satélites indicam se a altura do pasto é a ideal para os animais, robôs identificam plantas específicas que precisam de reforço de fertilizantes e pulverizadores liberam defensivos apenas onde há ervas daninhas. Portanto, a Inteligência Artificial não está presente apenas nos escritórios descolados das startups, mas ela existe principalmente dentro das porteiras. O interessante é que o Brasil lidera o desenvolvimento de inovações desse tipo.









Indústria financeira se mantém avessa à presença de mulheres





As mulheres reduziram em diversas áreas as distâncias que as separam dos homens, mas há setores que mantêm as velhas barreiras. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o público feminino responde por apenas 7% do universo de gestores certificados no país. Outro dado chocante, desta vez compilado pela Comissão de Valores Mobiliários, mostra que elas são apenas 21% do total de profissionais que atuam como consultores de investimento.









EQI é autorizada a atuar como corretora de valores





A EQI Investimentos, uma das maiores assessorias de investimentos do Brasil, recebeu licença do Banco Central para operar como corretora de valores. Trata-se da primeira empresa do ramo a conquistar tal chancela do BC. Fundada em 2008 como escritório de agentes autônomos, a EQI cresce em ritmo veloz. Atualmente, tem R$ 20 bilhões sob custódia e 55 mil clientes ativos. A sede da corretora será em São Paulo, mas sua rede é formada por catorze escritórios espalhados por várias cidades.









(foto: Stefani REYNOLDS / AFP)





Twitter e Meta deverão se encontrar nos tribunais





O Twitter e a Meta, ex-Facebook, deverão protagonizar disputas acirradas nos próximos meses. Além da concorrência para capturar a atenção dos usuários de redes sociais de textos curtos, as duas empresas tendem a se engalfinhar nos tribunais. Segundo o site Semafor, o Twitter pretende processar a Meta pelo lançamento da plataforma Threads. A acusação diz que a nova rede é uma cópia desavergonhada do Twitter. Verdade ou não, fato é que o Threads atraiu 30 milhões de usuários em apenas 24 horas.









Rapidinhas





As viagens corporativas estão em alta. Nos quatro primeiros meses do ano, elas movimentaram R$ 33,6 bilhões, um acréscimo de 24% sobre o ano anterior. Apenas em abril o setor gerou R$ 91, bilhões – foi o melhor resultado para o mês desde 2015. O levantamento é da FecomercioSP em parceria com a Alagev, a associação do setor.





Os fundos de investimento vivem mau momento. Segundo novo levantamento realizado pela Anbima, o segmento teve saída líquida (aportes menos resgates) de R$ 205 bilhões no primeiro semestre do ano. Trata-se do pior desempenho desde que a associação iniciou o levantamento, em 2002.





A americana Accenture, uma das maiores consultorias do mundo, vai investir US$ 3 bilhões nos próximos 3 anos em sua área de dados e inteligência artificial. Com a iniciativa, a empresa duplicará o time de tecnologia, totalizando 80 mil profissionais espalhados por diversos países. O objetivo do projeto é oferecer novas soluções aos clientes.





A construtora MRV anunciou uma oferta pública de ações que almeja captar até R$ 1 bilhão. Segundo a empresa, a ideia é utilizar os recursos para melhorar a sua estrutura de capital na atividade de incorporação no mercado brasileiro. A entrada de recursos coincide com a retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.









(foto: Michael SHEEHAN/AFP - 23/6/20)





“Carro flex é uma solução local. O futuro da mobilidade é elétrico”

Thomas Schäfer, presidente global da montadora alemã Volkswagen









30%

dos usuários de cartão de crédito no Brasil têm contas digitais, segundo a Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito (PNCC). O dado confirma que as fintechs ganham cada vez mais espaço