Reforma tributária não pode cometer o erro de aumentar impostos

É consenso que a reforma tributária deveria reduzir a carga tributária escorchante. Contudo, as novas regras em tramitação no Congresso nem sempre cumprem esse papel. Segundo estudo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a proposta apresentada na semana passada poderá levar a um aumento de 60% nos impostos que recaem sobre a cesta básica. O estudo indicou que nos estados da região Sul a tributação poderia subir intoleráveis 93%. Há alguns dias, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) também afirmou que a reforma encarecerá os valores finais de alimentos, o que seria um grande equívoco. De fato, alguns aspectos da reforma são polêmicos. Ela enfrenta forte resistência de parte dos municípios e estados, que temem perder fontes de receitas com a nova configuração dos impostos. A reforma tributária é urgente, mas deve, acima de tudo, tirar o peso do Estado dos ombros de indivíduos e empresas.

Em junho, Ibovespa tem melhor resultado desde 2020

A expectativa da queda de juros, o avanço do arcabouço fiscal e uma série de indicadores positivos na economia levaram o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, a encerrar junho com valorização de 9%. Trata-se do maior desempenho mensal do indicador desde dezembro de 2020 e o quarto melhor resultado para um mês desde o início da pandemia, segundo levantamento feito pela plataforma TradeMap. Analistas dizem que, se o governo não atrapalhar, as ações continuarão em alta.

dos consumidores brasileiros estão dispostos a mudar o estilo de vida para beneficiar o meio ambiente, segundo pesquisa feita pela Dexco, dona das marcas Deca, Duratex e Portinari, entre outras.

Passagens aéreas encarecem nas férias de julho

Os preços das passagens aéreas continuam sua escalada sem freios. Segundo estudo do buscador de voos Viajala, os bilhetes para as férias de julho estão 51% mais caros em comparação com o mesmo período de 2022. O surpreendente é que, no ano passado, elas já haviam subido 50% em relação ao período pré-pandemia. Há diversas razões para explicar a disparada dos valores. O aumento expressivo da demanda certamente é um deles, mas as empresas atribuem os aumentos à cotação do combustível de aviação.

Musk, de novo, irrita usuários do Twitter

Desde que comprou o Twitter, em outubro de 2022, Elon Musk tem feito de tudo para irritar os usuários da rede social. Pouco depois de criar um serviço de assinaturas que foi um fiasco, o bilionário agora decidiu impor um limite no número de tuítes que as contas podem visualizar diariamente. Como não poderia deixar de ser, a medida recebeu uma enxurrada de críticas. O Twitter não vai bem. Segundo a gestora Fidelity, a plataforma vale atualmente apenas um terço do preço pago por Musk.

"A competição faz parte do negócio. Há uma nova onda de marcas e, agora, duas das principais montadoras chinesas estão chegando ao nosso mercado. Faz parte. Que venham e contribuam com a indústria local”

Ciro Possobom, presidente da Volkswagen no Brasil

- O Grupo Carrefour Brasil concluiu, na semana passada, a conversão de 129 lojas do Grupo BIG um ano após comprar, por R$ 7 bilhões, as operações do rival. Segundo a empresa, o processo foi encerrado seis meses antes do planejado. Além das conversões, o Carrefour abriu 15 lojas da rede Atacadão em 2023.

- A Buser, maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias do Brasil, deverá quebrar recordes em julho. A empresa espera transportar 500 mil viajantes, número que supera em dez vezes o período pré-pandemia. Em 6 anos de operações, a empresa está prestes a alcançar a marca de 10 milhões de clientes cadastrados em seu aplicativo.

- A Cannect, empresa especializada em cannabis medicinal, recebeu um novo aporte dos fundos de venture capital Supera e BluStone, além do fundo internacional Yaax. Com isso, a plataforma já levantou um total de R$ 40 milhões – é a startup de cannabis medicinal que mais recebeu investimentos no Brasil.

- A fabricante chinesa de PCs Lenovo faturou em seu último ano fiscal US$ 2 bilhões com projetos ligados à Inteligência Artificial. A meta é ampliar a cifra. Para isso, decidiu investir US$ 1 bilhão no desenvolvimento de soluções na área. Uma pesquisa recente mostrou que 9 em cada 10 empresas de tecnologia pretendem aumentar os aportes no setor em 2023.