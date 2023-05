Risco de calote da dívida dos Estados Unidos assombra economia mundial

O mundo poderá enfrentar em breve uma verdadeira hecatombe econômica. O risco de calote da dívida dos Estados Unidos – algo inédito na história – provocaria efeitos catastróficos nas finanças globais. Afinal, o que acontecerá se o Tesouro americano ficar sem dinheiro para honrar seus compromissos? “Quanto mais perto você chega disso, maior é o pânico”, disse Jamie Dimon, presidente do banco JP Morgan Chase. De fato, as repercussões de um calote inédito levariam a perdas inimagináveis para investidores de diversos países. De forma geral, ninguém seria poupado – nem americanos, tampouco chineses e até brasileiros. Um cálculo feito pela agência de avaliação de risco Moody’s estima que, só nos Estados Unidos, o enfraquecimento da economia local levaria à extinção de 7,8 milhões de empregos. No mundo, a indústria financeira desabaria. Contudo, há tempo para evitar o desastre, o que depende principalmente de negociações entre a Casa Branca e a Câmara dos Deputados.





Concessão de green card para brasileiros dispara em 2022

O número de brasileiros com green cards, como são chamados os vistos que autorizam a residência permanente nos Estados Unidos, quebrou recordes em 2022. Segundo levantamento feito pelo escritório de advocacia Ag Immigration, 23.596 pessoas receberam o documento, o que representou um aumento expressivo de 28,5% sobre o ano anterior. O mesmo estudo mostrou que o Brasil foi o nono país mais contemplado – a lista é liderada por México (138 mil vistos), Índia (125 mil) e China (68 mil).





Raízen investe em startup de energia limpa

Cada vez mais empresas afirmam estar comprometidas com a transição energética, como é chamada a busca por uma economia de baixo carbono. No Brasil, a gigante Raízen, com atuação nos segmentos de produção de açúcar e etanol e distribuição de combustíveis, decidiu apostar na startup Reverde, especializada na geração de energia limpa e que opera nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aporte foi feito em parceria com o Grupo Cera, mas o valor do investimento não foi revelado.

Se estou conversando com alguém e não consigo dizer se é um humano ou Inteligência Artificial, isso é o fim da democracia Yuval Noah Harari, historiador israelense e autor do best-seller global "Sapiens: uma breve história da humanidade"





Fundação Dom Cabral brilha em ranking internacional

Finalmente surgiu um ranking em que o Brasil apresenta bom desempenho. Segundo levantamento feito pela publicação britânica "Financial Times", a Fundação Dom Cabral, nascida em Minas Gerais, possui o sétimo melhor programa de educação executiva do mundo. Pelos critérios de avaliação, a Dom Cabral ocupou o terceiro posto em design de curso, métodos e materiais de ensino. A lista é liderada pela espanhola Iese Business School, que possui campus no Brasil, Estados Unidos e Alemanha.





2.600%

foi quanto cresceram as menções ao termo ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) nos últimos 4 anos, segundo pesquisa feita pelo Pacto Global da ONU em parceria com a consultoria Stilingue





RAPIDINHAS