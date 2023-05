816

(foto: Richard A. Brooks / AFP)





O ChatGPT, a inteligência artificial que responde de maneira (quase) precisa questionamentos feitos por humanos, dá mais uma passo em direção ao futuro. A OpenAI, empresa que criou a ferramenta, vai passar a oferecê-la para smartphones (antes, só estava disponível em navegadores de internet). Por ora, a primeira versão de seu aplicativo funcionará apenas em iPhones, mas a ideia é levá-lo para dispositivos Android ainda no primeiro semestre. É irrefreável o avanço da inteligência artificial. Segundo pesquisa do Itaú Unibanco, o valor gasto por consumidores brasileiros em ferramentas do tipo cresceu 196% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Há espaço para crescer – o ticket médio foi de R$ 127. O estudo usou como base as compras feitas com cartões de débito e crédito do Itaú – maior emissor de cartões do país –, as transações via Pix ou realizadas nas maquininhas da Rede, empresa de meios de pagamento do banco.









(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/3/22)





Embraer fatura alto com divisão de aviões militares





A divisão de aeronaves militares da brasileira Embraer se tornou nos últimos anos uma fonte segura de receitas para a empresa. Um novo exemplo disso é o avião de transporte KC-390 Millenium. Pelo menos oito países – África do Sul, Áustria, Coreia do Sul, Egito, Índia, República Tcheca, Ruanda e Suécia – negociam a compra do modelo, segundo afirmam fontes da companhia. Holanda, Hungria e Portugal já encomendaram aeronaves, que deverão começar a ser entregues a partir de 2024.









Com inflação em queda, intenção de consumo das famílias sobe





A leva de indicadores positivos divulgados nos últimos dias ganhou um integrante de peso. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a intenção de consumo&nbs p; das famílias brasileiras subiu 2,4% em maio na comparação com o mês anterior. Há um motivo principal que explica o movimento: a queda da inflação, que estimula as pessoas a consumir. Ressalte-se que, com a esperada queda dos juros nos últimos meses do ano, o consumo deverá ser ainda mais revigorado.









Google lança plataforma para pequenos negócios





Diversos estudos mostram a relevância dos pequenos negócios para a economia brasileira. Atentos a essa realidade, o Google Brasil e a startup Napp lançaram uma plataforma para digitalizar essas empresas. Segundo os envolvidos, a ferramenta conecta de forma gratuita as informações dos lojistas com as diversas tecnologias pertencentes ao Google. Com isso, os pequenos empresários poderão criar sites e campanhas de publicidade, além de administrar de forma mais eficaz seus estoques.









Rapidinhas





Depois de um 2022 com resultados modestos, os Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagros) se recuperam em 2023. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), eles apresentaram captação líquida – a diferença entre aportes e resgates – de R$ 1 bilhão nos quatro primeiros meses do ano.





Alguns indicadores econômicos estão surpreendendo economistas. Na semana anterior ao Dia das Mães, as vendas pelo e-commerce cresceram 15% em comparação com 2022, conforme relatório feito pela empresa de marketing digital Rakuten. O valor médio gasto cresceu 25%, muito acima da previsão dos especialistas.





Os financiamentos de veículos aceleram mesmo antes da esperada queda dos juros. Em abril, foram financiados por dia útil 23,4 mil veículos, incluindo carros, caminhões e motocicletas, segundo boletim divulgado pela B3, a bolsa de valores de São Paulo. Trata-se do melhor resultado do segmento desde novembro de 2021.





O senso comum diz que as pessoas mais velhas são avessas à nova era digital. Não é bem assim. Um estudo feito pela agência Toluna constatou que 89% dos brasileiros com mais de 55 anos acessam as redes sociais pelo menos três vezes por semana. O percentual equivale à frequência de uso pelas pessoas entre 18 e 54 anos.









(foto: Brendan Smialowski / AFP)





“O impressionante é que toda vez somos surpreendidos para cima pelos dados brasileiros”

Gita Gopinath, vice-diretora Fundo Monetário Internacional (FMI), animada com os indicadores econômicos do Brasil









85%

dos profissionais brasileiros trocariam de emprego se a empresa permitisse mais dias de home office, segundo estudo da HR Tech Infojobs e do Grupo Top RH