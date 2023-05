Com ou sem crise, empresas ampliam investimentos no Brasil

Apesar das dúvidas a respeito da velocidade da retomada econômica, grandes grupos estrangeiros anunciam robustos investimentos no Brasil. Recentemente, a montadora chinesa GWM informou que pretende desembolsar R$ 10 bilhões para ser a primeira a fazer carros elétricos no país. Há alguns dias, a americana Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, avisou que desembolsará R$ 600 milhões em infraestrutura portuária. Por sua vez, o conglomerado alemão Bosch destinará R$ 940 milhões para sua operação na América Latina em 2023. Principal mercado da empresa na região, respondendo por 74% do volume de negócios, a operação brasileira receberá a maior parte dos recursos. A gigante de energia portuguesa EDP, a varejista de moda de Singapura Shein e a companhia alemã Basf também informaram que reforçarão os aportes em território brasileiro. Com ou sem crise, o Brasil sempre está no foco dos estrangeiros.





Laboratório EMS prevê movimentar R$ 9 bilhões em genéricos

O laboratório farmacêutico EMS, pioneiro na produção de genéricos no país, prevê movimentar R$ 9 bilhões com as vendas dessa categoria em 2023, o que representará um crescimento de 27% sobre o ano anterior. De janeiro a abril, a empresa vendeu 80 milhões de unidades de genéricos, o que a levou a crescer em ritmo 2,5 maior que o segmento. Atualmente, os genéricos representam 44% do faturamento total da companhia, que lidera o mercado brasileiro no segmento há uma década.

Todos os países ricos têm Bancos Centrais independentes. Seus dirigentes podem, assim, resistir a pressões de demagogos para baixar a taxa de juros sem causa Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda





Tokio Marine lança seguro contra bullying

Como coibir o bullying, que assombra jovens em diversas partes do mundo? A seguradora japonesa Tokio Marine introduziu uma estratégia que, se funcionar, deverá ser adotada por outras empresas. A empresa lançou no Japão um seguro que indenizará em US$ 1,5 mil a família da criança que sofrer bullying grave na escola. Segundo a Tokio Marine, o dinheiro deverá ser usado para pagar psicólogos e, se for caso, na cobertura dos gastos de transferência da vítima para outra instituição de ensino.





Fusões e aquisições caem no Brasil

O mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) esfriou em 2023. No primeiro trimestre, houve 370 acordos desse tipo no Brasil, número que representa uma queda de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Os negócios movimentaram US$ 4,7 bilhões, ou um recuo de 65% diante do período anterior. Juros e inflação altos e incertezas na área econômica são fatores que contribuíram para os resultados negativos. Ressalte-se que a América Latina em geral apresentou desempenho ruim.





2%

dos brasileiros são veganos, ou seja, não consomem nada de origem animal, conforme pesquisa feita pela consultoria Brain Inteligência. É um dos índices mais baixos do mundo