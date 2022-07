Facebook planeja liberar conteúdo falso em suas plataformas

A Meta, conglomerado que controla o Facebook, está perto de dar um perigoso passo para trás. Dois anos após adotar a providencial política de excluir de suas plataformas qualquer informação falsa sobre a pandemia de COVID-19, a empresa poderá agora rever o seu posicionamento. A revelação foi feita por Nick Clegg, chefe da área de assuntos globais. Segundo o executivo, a mudança será realizada “à medida que muitos países buscam retomar uma vida mais normal”. A ideia de Clegg é colocar um aviso na publicação, uma espécie de selo que reforçaria que determinado conteúdo pode ser falso. Ora, apenas o fato de o post ser publicado já significa, para milhões de usuários, uma chancela para a sua autenticidade. Certamente muitos vão ignorar o tal aviso, e as fake news encontrarão campo livre para prosperar. Em cenários de pandemia, isso é perigoso, assim como preocupa a liberdade que políticos terão para publicar mentiras e ataques contra adversários.

Nos últimos anos, o mercado brasileiro de produtos para pets tem atraído volumes expressivos de investimentos (foto: Kirill Kudryavtsev/AFP - 15/2/22)

Nestlé Purina vai investir R$ 228,5 bilhões para ampliar fábrica no Brasil

Nos últimos anos, o mercado brasileiro de produtos para pets tem atraído volumes expressivos de investimentos. Com bons resultados no país, a Nestlé Purina decidiu desembolsar R$ 228,5 milhões para ampliar a fábrica de ração para cães e gatos localizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O setor cresce acima de dois dígitos há pelo menos 5 anos – em 2021, avançou 21%. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China.

É mais do que fundamental a mobilização da sociedade. E empresários, infelizmente divididos no voto, serão suicidas ou mal-intencionados se não apoiarem sonoramente agora a democracia e o Estado de Direito Horácio Lafer Piva, acionista e integrante do conselho da Klabin



Fusões e aquisições quebram recordes em 2021

As fusões e aquisições – as famosas M&As, sigla em inglês para Mergers and Acquisitions – estiveram em alta no Brasil em 2021. Um estudo da consultoria Bain & Company constatou que foram realizadas 1963 operações desse tipo no ano passado, o maior volume da história. As transações movimentaram US$ 66 bilhões – outro recorde. Uma das razões para o crescimento expressivo é a desvalorização do real ante o dólar, o que torna os ativos brasileiros mais baratos para investidores estrangeiros.





NBA pretende abrir mais três lojas no Brasil

A NBA, a liga do basquete americano, vai abrir, nos próximos dois meses, três lojas oficiais no Brasil. As unidades ficam no Rio de Janeiro, em Piracicaba (SP) e Londrina (PR). Com isso, o país passa a ser o terceiro maior mercado internacional do varejo físico da NBA, com 21 lojas espalhadas por sete estados. O esporte de astros como LeBron James e Stephen Curry conquista cada vez mais fãs no país. Segundo estudo do Ibope Repucom, 45 milhões de brasileiros acompanham a modalidade.





1,7%

é quanto deverá crescer o PIB brasileiro em 2022, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional. Em abril, o FMI havia estimado uma alta de 0,8%





