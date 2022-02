Aplicativo chinês deixou de ser rede para adolescntes e conquista público adulto e causa impacto no Facebook, que perdeu usuários (foto: Lionel Bonaventure/AFP - 1/8/21)





Quando o aplicativo chinês TikTok surgiu, há pouco mais de 4 anos, muita gente acreditou que seria apenas uma inofensiva plataforma juvenil para que os usuários exibissem coreografias com o hit do momento. Com o tempo, porém, descobriu-se que era muito mais do que uma rede social para danças e palhaçadas. Ok, elas continuam lá, mas há espaço para vídeos sobre o mercado financeiro, política, viagens e saúde. Agora, o seu público não é formado apenas por crianças e adolescentes, mas também por adultos de diversas faixas etárias. Resultado: já são mais de um bilhão de usuários ativos por mês. Na acirrada concorrência pela atenção das pessoas, sobrou para o Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg (rebatizada Meta) informou que, pela primeira vez desde que o Facebook foi lançado, há 18 anos, o número de usuários ativos caiu – de 1,930 bilhão para 1,929 bilhão. Parece uma mudança sutil, mas é um sinal inequívoco dos novos tempos.





Depois da carne de vaca, é a vez da lagosta de laboratório

As proteínas cultivadas em laboratório estão chegando a níveis surpreendentes de sofisticação. Uma das empresas mais inovadoras do mundo nessa área, a americana Upside Foods, associou-se à startup Cultured Decadence para produzir, em seus tubos de ensaio, carne de lagostas e outros crustáceos. Ela é obtida com o uso de biorreatores a partir de células retiradas de animais vivos. Depois, esse material orgânico é banhado com nutrientes especiais que oferecem condições ideais de crescimento.





Gigante da África do Sul estreia no varejo de moda brasileiro

A Pepkor Holdings, maior empresa de varejo de vestuário da África do Sul – são 5,5 mil lojas espalhadas por 10 países e valor de mercado de US$ 5,3 bilhões –, quer desbravar o mercado brasileiro. A companhia estrangeira estreia no país com a compra da Avenida, uma das principais redes de moda das regiões Centro-Oeste e Norte, por cerca de R$ 1,1 bilhão. Em 2021, o Grupo Avenida desistiu de abrir capital na B3 com a piora do cenário econômico. Seu faturamento anual é de R$ 770 milhões.





2,7 bilhões

De pessoas jogam videogame no mundo, segundo a consultoria Accenture. O número deverá chegar a 3,1 bilhões até 2024





A alta da Selic inibe a atividade econômica e deve continuar a desacelerar a inflação nos próximos meses. Essa intensificação do ritmo de aperto da política monetária aumenta o risco de recessão em 2022, com efeitos negativos sobre a produção, o consumo e o emprego”





Robson de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)





Custos das companhias aéreas disparam na pandemia

Um ditado do mundo empresarial diz que, se você quer ganhar dinheiro, fuja das companhias aéreas. Exageros à parte, não é fácil a vida de quem se arrisca no setor. Basta observar o que ocorreu nos últimos anos. Com o pandemia, os passageiros sumiram. Os custos, por sua vez, aumentaram. Nos últimos 12 meses, o preço do querosene de aviação subiu 92%. Com a desvalorização do real, o leasing das aeronaves também disparou. Detalhe: querosene e leasing respondem por metade dos custos das companhias.





Rapidinhas

A agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança) é um caminho sem volta. Em 2021, o volume de títulos de dívida com atributos ESG chegou a quase US$ 1 trilhão, o maior valor da história. Em 2022, um novo recorde deverá ser batido, com US$ 1,3 trilhão em bonds sustentáveis. O cálculo é da Moody’s.





A temática da sustentabilidade é uma das obsessões de Bill Gates, o fundador da Microsoft. Ele é um dos novos investidores da startup americana Verdox, que criou uma tecnologia para a captura de carbono do ar. A empresa levantou US$ 80 milhões (cerca de R$ 430 milhões) com a ajuda do fundo Breakthrough Energy Ventures, que pertence a Gates.





As exportações de carne bovina cresceram 31% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O resultado se deve sobretudo ao aumento das encomendas da China. Em 2021, o país asiático impôs um embargo de 90 dias à carne brasileira.





A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) fez uma pesquisa que reforça o potencial econômico do segmento. Desde 2012, a fonte fotovoltaica trouxe para o Brasil R$ 66,3 bilhões em investimentos, gerou R$ 17,1 bilhões em arrecadação para os cofres públicos e criou 390 mil empregos.