Cerro Castillo e o segredo da Patagônia chilena para viagens curtas
Esqueça o futebol e prepare as botas para este destino sul-americano; veja o passo a passo para percorrer trilhas icônicas em apenas três dias
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Se a palavra “Cerro” te faz pensar imediatamente em futebol, saiba que existe um xará na Patagônia chilena que merece sua atenção. Longe dos gramados, o Parque Nacional Cerro Castillo abriga um dos circuitos de trekking mais bonitos e acessíveis da América do Sul, ideal para uma viagem curta e inesquecível. Com paisagens que parecem pintadas à mão, o local é um convite para quem busca aventura sem a necessidade de longos dias de caminhada.
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Organizar uma viagem para lá pode ser mais simples do que parece. A seguir, você encontra um roteiro prático de três dias para explorar o melhor da região, com dicas para aproveitar cada momento nesse cenário espetacular da Carretera Austral.
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O que é o Parque Nacional Cerro Castillo?
O Parque Nacional Cerro Castillo é uma área de conservação localizada na Região de Aysén, no Chile, recategorizado de Reserva Nacional para Parque Nacional em 2018 para proteger sua rica biodiversidade. Sua principal atração é o maciço rochoso que dá nome ao lugar, cujos picos nevados lembram as torres de um castelo medieval, e a deslumbrante Laguna Cerro Castillo, de cor azul-turquesa.
Como chegar em Cerro Castillo?
O ponto de partida mais comum para chegar ao parque é a cidade de Coyhaique, que possui aeroporto com voos diários vindos de Santiago. De lá, o trajeto até a Villa Cerro Castillo, vilarejo que serve de base para os passeios, dura cerca de uma hora de carro ou ônibus (aproximadamente 64 km) pela famosa Carretera Austral, uma das estradas mais cênicas do mundo.
Quando ir?
A melhor época para visitar o Parque Nacional Cerro Castillo é durante o verão patagônico, entre os meses de dezembro e março. Nesse período, os dias são mais longos, as temperaturas são mais amenas e a probabilidade de chuva é menor, oferecendo condições ideais para as trilhas.
Roteiro de 3 dias em Cerro Castillo: o que fazer
Este roteiro foi pensado para quem tem pouco tempo, mas não abre mão de vivenciar a essência do lugar. Ele foca na famosa trilha de um dia até a Laguna Cerro Castillo, uma alternativa ao circuito completo de trekking de vários dias, sem a necessidade de acampar.
Dia 1: Chegada e aclimatação em Villa Cerro Castillo
O primeiro dia é dedicado ao deslocamento e à preparação. O ideal é usar a jornada para se ambientar com a paisagem patagônica e se organizar para a caminhada do dia seguinte.
Chegue em Villa Cerro Castillo, um pequeno e charmoso vilarejo.
Faça o check-in na sua hospedagem e aproveite para caminhar pelas ruas tranquilas.
Compre lanches e água para a trilha do dia seguinte.
Jante cedo e descanse bem para recuperar as energias.
Dia 2: A trilha até a Laguna Cerro Castillo
Este é o grande dia, dedicado à principal atração do parque. A caminhada é desafiadora, durando cerca de 6 a 8 horas (ida e volta), e inclui uma subida íngreme no trecho final, mas o visual compensa todo o esforço.
Comece a trilha bem cedo, por volta das 8h, para caminhar com calma.
O percurso atravessa bosques e terrenos rochosos, com vistas espetaculares do vale.
Ao chegar à laguna, reserve um tempo para admirar a cor da água e os picos nevados ao fundo.
Inicie a descida com tempo suficiente para retornar antes do anoitecer.
Dia 3: Miradores e despedida da Patagônia
O último dia pode ser usado para explorar os arredores de carro ou simplesmente relaxar antes de pegar a estrada de volta para Coyhaique.
Visite o Mirador Cerro Castillo, localizado diretamente na Carretera Austral, para uma foto clássica da montanha.
Explore outros pontos de observação ao longo da estrada.
Retorne para Coyhaique para pegar seu voo de volta ou seguir para o próximo destino.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.