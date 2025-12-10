Assine
overlay
Início Trends
Turismo

5 destinos na América do Sul para quem sonha em ver neve de perto

De Bariloche, na Argentina, ao Valle Nevado, no Chile, conheça lugares incríveis para aproveitar o frio e as paisagens branquinhas sem ir longe.

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
10/12/2025 11:32

compartilhe

SIGA
x
5 destinos na América do Sul para quem sonha em ver neve de perto
Cerro do Castor, Ushuaia, na Argentina crédito: By Butterfly voyages - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11097050

Ver a neve de perto é um sonho para muitos brasileiros, e realizá-lo pode ser mais simples e próximo do que se imagina. A América do Sul oferece destinos espetaculares com paisagens branquinhas, ideais para quem busca uma experiência de inverno completa sem precisar cruzar o oceano. De estações de esqui badaladas a cenários naturais impressionantes, há opções para todos os gostos e orçamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses lugares transformam o frio em um convite para aventuras e momentos inesquecíveis. Seja para esquiar, fazer caminhadas ou simplesmente apreciar a vista com uma xícara de chocolate quente, a temporada de neve no continente é um espetáculo à parte. Conheça cinco destinos para incluir no seu roteiro de viagem.

Bariloche, Argentina

Um clássico que nunca decepciona, Bariloche é praticamente sinônimo de neve para os brasileiros. Localizada na Patagônia argentina, a cidade encanta com sua arquitetura em estilo alpino, lagos de águas cristalinas e, claro, as montanhas cobertas de neve. O Cerro Catedral é o principal centro de esqui da região, oferecendo mais de 100 quilômetros de pistas para todos os níveis de habilidade, servidos por dezenas de teleféricos.

Além dos esportes de inverno, a cidade é famosa por suas fábricas de chocolate artesanal e uma gastronomia que aquece qualquer um. É o destino perfeito para uma viagem em família ou a dois.

Ushuaia, Argentina

Conhecida como a "cidade do fim do mundo", Ushuaia oferece uma das temporadas de neve mais longas da América do Sul. O Cerro Castor, seu principal centro de esqui, costuma ter neve de excelente qualidade até o início de outubro. As paisagens são únicas, combinando montanhas nevadas com o Canal Beagle ao fundo.

Passeios de barco, caminhadas pelo Parque Nacional Tierra del Fuego e a oportunidade de ver pinguins complementam a experiência, tornando a viagem inesquecível.

Valle Nevado, Chile

Localizado a cerca de 60 quilômetros de Santiago, o Valle Nevado é uma das maiores e mais modernas estações de esqui do continente. Situado no coração da Cordilheira dos Andes, o complexo oferece pistas amplas e uma infraestrutura completa com hotéis, restaurantes e lojas. A altitude elevada garante neve de qualidade durante toda a temporada de inverno.

A vista das montanhas andinas é simplesmente espetacular, e a proximidade com a capital chilena facilita a logística da viagem.

Chillán, Chile

Para quem busca uma experiência que vai além do esqui, Chillán é o lugar ideal. O destino combina as pistas de esqui localizadas nas encostas do vulcão Chillán com relaxantes piscinas de águas termais. Essa mistura única permite que o visitante alterne a adrenalina das descidas na neve com momentos de puro relaxamento.

A paisagem, cercada por bosques nativos, adiciona um charme especial ao local, que é menos movimentado que outros centros de esqui mais famosos.

Huaraz, Peru

Embora não seja um destino tradicional de esqui, Huaraz é perfeito para quem sonha em ver paisagens com neve eterna. A cidade é a porta de entrada para o Parque Nacional Huascarán, na Cordilheira Branca, que abriga alguns dos picos mais altos dos Andes. As trilhas levam a lagoas de cor turquesa com montanhas nevadas ao fundo, como a famosa Laguna 69.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

america-do-sul neve turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay