Santiago no inverno: 5 passeios imperdíveis para aproveitar a neve

Santiago, a capital do Chile, se transforma em um dos destinos mais procurados da América do Sul na temporada de inverno. A proximidade com a Cordilheira dos Andes cobre a paisagem de branco e abre um leque de atividades para quem busca desde aventura na neve até passeios urbanos com um cenário espetacular. A temporada de frio, que geralmente vai de junho a setembro, é o período ideal para explorar a região.

A combinação de metrópole com fácil acesso às montanhas torna a experiência única. Em pouco mais de uma hora, é possível sair do centro da cidade e estar em meio a algumas das melhores estações de esqui do continente. Para quem planeja uma viagem, organização é fundamental para aproveitar ao máximo o que Santiago oferece nesta época do ano.

Leia Mais

Passeios para aproveitar o inverno

Visitar Valle Nevado e Farellones

A cerca de 46 km da capital, com um trajeto que leva aproximadamente uma hora e meia, o complexo de Valle Nevado é a estação de esqui mais famosa do Chile. Localizado a mais de 3.000 metros de altitude, o local oferece pistas para todos os níveis, além de gôndolas que garantem uma vista panorâmica. Próximo dali, o Parque Farellones é perfeito para famílias, com atividades como tubing e teleféricos, ideais para um primeiro contato com a neve.

Explorar Cajón del Maipo

Este passeio leva a uma das paisagens mais impressionantes perto de Santiago. No inverno, o trajeto pelo cânion já oferece vistas incríveis de montanhas nevadas e rios congelados. Embora o acesso à represa Embalse el Yeso possa ser restrito devido à neve, o caminho por si só já vale a viagem para quem ama fotografia e natureza.

Subir no Sky Costanera

Para uma perspectiva diferente da neve, a dica é subir ao mirante Sky Costanera, localizado no prédio mais alto da América Latina. A visão em 360 graus de Santiago com a imponente Cordilheira dos Andes ao fundo é inesquecível. O ideal é visitar no final da tarde para acompanhar o pôr do sol colorindo os picos brancos.

Degustar vinhos em uma vinícola

O frio combina com um bom vinho. Visitar uma das vinícolas do Vale do Maipo, como a Concha y Toro, ganha um charme especial no inverno. A degustação de vinhos tintos encorpados em ambientes aconchegantes, muitos com lareiras, torna o passeio uma experiência relaxante.

Patinar no gelo no Parque Araucano

Dentro da cidade, uma atividade clássica de inverno é a pista de patinação no gelo montada no Parque Araucano. É um programa divertido para todas as idades e uma ótima opção para o fim de tarde, depois de um dia de passeios pela cidade.

Como se preparar para a viagem

O segredo para encarar o frio é se vestir em camadas. Use uma blusa térmica como primeira peça, seguida por um fleece ou moletom e, por cima, um casaco impermeável e corta-vento. Calças também impermeáveis, gorro, luvas e botas apropriadas para neve são essenciais, principalmente nos passeios de montanha.

Para se locomover até as estações de esqui, a forma mais segura é contratar um serviço de transfer. As estradas são sinuosas e, em dias de neve, o uso de correntes nos pneus é obrigatório por lei para garantir a segurança. Na gastronomia, aproveite para provar pratos quentes e típicos, como a cazuela, uma sopa robusta, e o pastel de choclo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.