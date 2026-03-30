Guia de Puerto Natales: o que fazer na porta de entrada da Patagônia

Puerto Natales é a principal porta de entrada para quem sonha em explorar as paisagens da Patagônia Chilena. Localizada no sul do Chile, a pequena cidade serve como base para visitar um dos destinos mais desejados do mundo: o Parque Nacional Torres del Paine. Com uma infraestrutura preparada para receber turistas, o local combina a simplicidade de um vilarejo com a emoção das grandes aventuras.

Planejar uma viagem para a região exige atenção, principalmente pela instabilidade do clima patagônico. A melhor época para visitar é durante o verão, de dezembro a março, quando os dias são mais longos e as temperaturas, mais amenas. Nesses meses, as atividades ao ar livre são favorecidas, embora o vento forte seja uma constante.

A cidade em si é charmosa e pode ser explorada a pé. Uma caminhada pela Costanera, a avenida à beira-mar, oferece vistas incríveis do fiorde Última Esperanza e das montanhas ao fundo. O Muelle Histórico, um antigo cais de madeira, é o cenário perfeito para fotos, especialmente durante o pôr do sol.

O que fazer em Puerto Natales

A principal atração é, sem dúvida, o Parque Nacional Torres del Paine. A maioria dos visitantes dedica de um a cinco dias para explorar suas trilhas, lagos de cor turquesa e glaciares. É possível fazer passeios de um dia ou se aventurar nos famosos circuitos de trekking, como o “W” e o “O”.

Outra experiência imperdível é a navegação pelos fiordes. Os passeios de barco levam aos glaciares Balmaceda e Serrano, onde é possível observar de perto as imensas paredes de gelo e a vida selvagem local, como leões-marinhos e cormorões.

A cerca de 25 quilômetros da cidade, o Monumento Natural Cueva del Milodón é uma parada interessante. O local é uma caverna gigante onde foram encontrados restos de um animal pré-histórico, o milodonte, uma espécie de preguiça gigante. O passeio é curto e pode ser combinado com outras atividades.

Dicas práticas para sua viagem

Para chegar a Puerto Natales, a rota mais comum é voar até Punta Arenas e, de lá, pegar um ônibus ou alugar um carro para um trajeto de aproximadamente três horas e 15 minutos. Durante a alta temporada, vale verificar a possibilidade de voos sazonais diretos de Santiago para a cidade, o que otimiza o deslocamento. A oferta de hospedagem é variada, com opções que vão de hostels a hotéis de luxo com vistas espetaculares.

Recomenda-se reservar os passeios com antecedência, especialmente durante a alta temporada (de dezembro a março), para garantir sua vaga. Na gastronomia, aproveite para provar pratos típicos da região. O cordeiro patagônico e a centolla, um tipo de caranguejo gigante, são as especialidades locais. A cidade também conta com diversas cervejarias artesanais que valem a visita após um longo dia de passeios.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.