Bariloche no verão vale a pena? 5 passeios incríveis sem neve

Quando se pensa em Bariloche, a imagem de montanhas cobertas de neve e chocolate quente logo vem à mente. Mas a cidade argentina, um dos destinos preferidos dos brasileiros na Patagônia, revela uma faceta completamente diferente e igualmente encantadora quando o gelo derrete. No verão, a paisagem se transforma em um cenário vibrante de lagos com águas cristalinas em tons de azul e verde, cercados por florestas exuberantes.

O calor ameno, com temperaturas que podem variar entre 7°C e 25°C, e dias longos com luz solar até depois das 21h, convida a atividades ao ar livre que são impossíveis durante o inverno. A cidade se reinventa e oferece uma experiência de viagem focada na natureza, na aventura e no contato direto com paisagens espetaculares. Para quem busca uma alternativa aos destinos de praia tradicionais, Bariloche no verão é uma escolha surpreendente e que vale muito a pena.

1. Percorrer o Circuito Chico: este é o roteiro mais clássico de Bariloche, e no verão ele fica ainda mais espetacular. O percurso de cerca de 60 quilômetros contorna o lago Nahuel Huapi e o lago Moreno, oferecendo mirantes com vistas de tirar o fôlego. Uma boa dica é alugar um carro ou contratar um passeio para parar em pontos estratégicos, como o mirante do hotel Llao Llao.

2. Subir o Cerro Campanario: acessível por um teleférico, o cume do Cerro Campanario oferece uma das vistas panorâmicas mais impressionantes da região. No verão, com o céu limpo, é possível ter uma visão 360 graus dos lagos Nahuel Huapi e Moreno, da Cordilheira dos Andes e da Ilha Victoria. A paisagem verde e azul é inesquecível.

3. Aproveitar as praias dos lagos: sim, Bariloche tem praias. As margens dos lagos se tornam balneários para moradores e turistas nos dias quentes. A Playa Bonita, a cerca de 8 km do centro, é uma das mais populares, com sua orla de pequenas pedras e águas transparentes. Mas atenção: mesmo no verão, a água do lago, proveniente de degelo, é bastante gelada. Ainda assim, é o lugar perfeito para um piquenique, praticar caiaque ou simplesmente relaxar ao sol.

4. Navegar até a Isla Victoria e o Bosque de Arrayanes: um passeio de barco pelo imenso lago Nahuel Huapi leva a dois lugares mágicos. Na Isla Victoria, é possível fazer trilhas leves em meio a uma floresta densa. Já o Bosque de Arrayanes é único no mundo, com árvores de troncos cor de canela e casca avermelhada que formam uma floresta única e mágica.

5. Caminhar pelo Centro Cívico e se deliciar com chocolates: o coração da cidade, com sua arquitetura alpina em pedra e madeira, é um charme em qualquer estação. No verão, caminhar pela praça e pela rua Mitre é uma delícia. Aproveite para visitar as famosas chocolaterias, que oferecem não apenas os tradicionais chocolates quentes, mas também sorvetes artesanais de sabores únicos, como o de doce de leite patagônico.

