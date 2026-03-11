Roteiro de 5 dias em El Calafate para aproveitar o melhor da Patagônia

Planejar uma viagem para El Calafate, na Patagônia Argentina, é a porta de entrada para um dos cenários mais impressionantes do mundo. A cidade, localizada às margens do Lago Argentino, serve como base para explorar o Parque Nacional Los Glaciares. Um roteiro bem organizado é fundamental para aproveitar cada momento sem correria.

Este guia de cinco dias foi pensado para otimizar sua experiência, equilibrando as principais atrações com o ritmo tranquilo que a paisagem patagônica pede. Prepare-se para caminhadas sobre o gelo, navegações entre icebergs e a gastronomia local inesquecível.

Roteiro dia a dia em El Calafate

Dia 1: chegada e exploração da cidade

Use o primeiro dia para se aclimatar. Após chegar ao hotel, caminhe pela Avenida del Libertador, o coração de El Calafate. Ali se concentram lojas de artesanato, agências de turismo e restaurantes. Visite o Glaciarium, um museu moderno sobre glaciologia, para entender a formação do gelo que você verá nos próximos dias.

Dia 2: o gigante glaciar Perito Moreno

Reserve o dia inteiro para a estrela da região. O Parque Nacional Los Glaciares fica a cerca de 80 km da cidade. Percorra as passarelas que oferecem vistas panorâmicas do Perito Moreno, um paredão de gelo com até 70 metros de altura. Para uma experiência completa, contrate uma navegação que se aproxima da parede do glaciar.

Dia 3: navegação por outros glaciares

O Parque Nacional abriga outros gigantes de gelo. O passeio conhecido como “Rios de Hielo” leva os visitantes em um catamarã pelo Lago Argentino para conhecer os glaciares Upsala e Spegazzini. A visão dos icebergs flutuando em águas azul-turquesa é uma memória para toda a vida.

Dia 4: aventura em El Chaltén

Considere um bate e volta para El Chaltén, a capital nacional do trekking, a cerca de 220 km de distância (aproximadamente três horas de viagem). Mesmo para quem não é experiente em trilhas, é possível fazer caminhadas curtas e ter vistas espetaculares do monte Fitz Roy. A viagem pela Rota 40 já é uma atração por si só, com paisagens desérticas e montanhas nevadas ao fundo.

Dia 5: últimas compras e despedida

Aproveite a manhã para atividades mais leves. Visite a Reserva Laguna Nimez para observar flamingos e outras aves da região. É o momento ideal para comprar chocolates artesanais e outras lembranças antes de seguir para o aeroporto.

Onde comer

A culinária local é um ponto alto da viagem. O cordeiro patagônico, assado lentamente, é o prato mais famoso e pode ser encontrado em diversos restaurantes. Outras boas pedidas são a truta da região e as empanadas. Para beber, experimente as cervejas artesanais produzidas na cidade, que harmonizam perfeitamente com o clima frio.

