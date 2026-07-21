Onde 'House of the Dragon' é gravado? Conheça os locais da série
Viaje para Westeros na vida real; conheça os castelos, praias e cidades na Espanha, Inglaterra e Portugal que servem de cenário para a série de sucesso
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Os cenários deslumbrantes de Westeros, que encantam os fãs de “House of the Dragon”, não são apenas fruto de computação gráfica. A série de sucesso da HBO, que lançou suas duas primeiras temporadas em 2022 e 2024 e já tem a terceira confirmada, utiliza diversos castelos, praias e cidades medievais reais que podem ser visitados. As filmagens se espalham por países da Europa, transformando paisagens históricas nos reinos da saga.
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A produção utiliza locações autênticas para recriar a atmosfera de fantasia medieval imaginada pelo autor George R. R. Martin. Essa busca por realismo leva as equipes a lugares que parecem ter saído diretamente das páginas dos livros, conferindo uma camada extra de imersão para o público.
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Onde “House of the Dragon” é gravado?
A série é filmada principalmente em três países europeus. Os principais centros de produção se concentram na Espanha, Inglaterra e Portugal, cada um emprestando suas paisagens únicas para dar vida a diferentes partes de Westeros e Essos. A escolha desses locais é estratégica para garantir a veracidade visual da trama.
Quais os principais locais de filmagem na Espanha?
A Espanha é um dos cenários mais importantes para “House of the Dragon”, servindo de palco para locais icônicos como Porto Real e Pedra do Dragão. As ruas medievais e a arquitetura preservada de algumas cidades espanholas foram cruciais para a ambientação da história.
Cáceres, na Extremadura: o seu centro histórico, patrimônio da Unesco, é usado para representar as ruas de pedra da capital dos Sete Reinos, Porto Real.
Trujillo: o castelo desta cidade, também na Extremadura, se transforma em parte da fortaleza que abriga o Trono de Ferro.
A Inglaterra como cenário para os Targaryen
A Inglaterra, com suas paisagens costeiras e vales rochosos, também desempenha um papel fundamental na série. As locações britânicas ajudam a compor o visual de algumas das regiões mais selvagens e dramáticas do continente fictício.
Cornualha: as praias de Holywell Bay e Kynance Cove são usadas para cenas externas, especialmente aquelas que envolvem os dragões e a costa de Westeros.
St. Michael's Mount: este castelo insular foi usado para representar Driftmark (também conhecida como High Tide), a sede ancestral da Casa Velaryon.
Derbyshire: a região de Peak District, com suas formações rochosas e cavernas, foi utilizada para filmar cenas do Dragonpit em Porto Real e locações no Vale, incluindo Runestone.
Surrey: uma pedreira nesta área foi transformada em um acampamento de exército em uma das temporadas.
Portugal na rota de Westeros
Portugal entrou para o mapa de Westeros com um de seus vilarejos históricos servindo de cenário para a série. A arquitetura única do local foi escolhida para representar um ambiente marcante na narrativa dos Targaryen.
Monsanto: a aldeia histórica, conhecida como a "aldeia mais portuguesa de Portugal", foi o local escolhido para cenas em Pedra do Dragão. Suas casas construídas entre rochas gigantescas conferem um visual único, ideal para a saga.
É possível visitar os cenários da série?
Sim, a maioria dos locais de filmagem de “House of the Dragon” é aberta à visitação pública. Cidades como Cáceres e Trujillo, na Espanha, e o vilarejo de Monsanto, em Portugal, são destinos turísticos acessíveis. As praias na Cornualha, Inglaterra, também podem ser visitadas livremente. A popularidade da série, que teve sua segunda temporada lançada em 2024, impulsionou o turismo nessas regiões, com fãs buscando conhecer pessoalmente os cenários de Westeros.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.