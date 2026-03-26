Onde fica a Terra-média? 6 lugares reais que inspiraram Tolkien

Os recentes anúncios de novos filmes da saga “O Senhor dos Anéis” reacenderam a magia da Terra-média para fãs em todo o mundo. Embora o universo de hobbits, elfos e orcs seja fruto da imaginação, muitas de suas paisagens foram inspiradas por lugares reais que J.R.R. Tolkien conheceu, visitou ou estudou. Uma viagem por esses locais revela as origens de alguns dos cenários mais icônicos da literatura.

A seguir, conheça seis lugares que ajudaram a moldar o mundo fantástico de Tolkien.

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Lugares que inspiraram a Terra-média

Inglaterra

A terra natal do autor é a principal fonte de inspiração. O campo idílico do Condado, lar dos hobbits, é um reflexo de Sarehole, uma área rural perto de Birmingham onde Tolkien passou a infância. Já a Birmingham industrial e poluída da época teria influenciado as terras sombrias de Mordor e Isengard. Suíça

Durante uma viagem em 1911, aos 19 anos, Tolkien ficou fascinado pelo vale de Lauterbrunnen, nos Alpes Suíços. Suas cachoeiras e vales profundos se tornaram o modelo para Valfenda, o lar secreto dos elfos. O próprio autor confirmou essa conexão em suas cartas, descrevendo a jornada como uma fonte direta para a aventura de Bilbo. País de Gales

Tolkien tinha um profundo apreço pela língua e mitologia galesas. Ele usou sua estrutura fonética como base para criar o Sindarin, uma das línguas élficas. As paisagens antigas e os mitos do país também contribuíram para a atmosfera geral de seu universo. Nova Zelândia

Apesar de não ser uma inspiração para os livros, a Nova Zelândia tornou-se o rosto definitivo da Terra-média graças às adaptações de Peter Jackson para o cinema, filmadas em grande parte entre 1999 e 2000. O set de filmagem de Hobbiton é uma atração turística permanente, e o vulcânico Monte Ngauruhoe serviu como a imponente Montanha da Perdição. Islândia

O terreno vulcânico e as paisagens dramáticas da Islândia, juntamente com sua rica mitologia nórdica, influenciaram Tolkien profundamente. Sagas como a “Volsunga” e a “Edda em Prosa” forneceram elementos fundamentais para as histórias de anões, dragões e jornadas épicas presentes em sua obra. Finlândia

Mais do que um lugar, uma língua e seu poema épico foram essenciais. Tolkien era fascinado pelo idioma finlandês e o usou como base para o Quenya, a língua do alto-élfico. O épico nacional da Finlândia, “Kalevala”, foi uma grande fonte para a mitologia e a estrutura narrativa de “O Silmarillion”. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.