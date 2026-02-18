Roteiro Bridgerton: como visitar os castelos e palácios da série

A nova temporada de “Bridgerton” na Netflix reacendeu o fascínio do público pela opulência da Regência Britânica. Para quem deseja ir além das telas, uma boa notícia: muitos dos cenários grandiosos da série são locais históricos reais na Inglaterra, abertos para visitação. É possível montar um roteiro e caminhar pelos mesmos salões e jardins frequentados pelos personagens.

A viagem pode começar por Londres, onde fica a icônica casa da família que dá nome à série. A fachada coberta de glicínias da residência Bridgerton, na verdade, pertence à Ranger’s House, uma mansão georgiana localizada em Greenwich. Atualmente, o local abriga uma rica coleção de arte e pode ser visitado.

Seguindo para a cidade de Bath, os fãs encontrarão outros cenários importantes. A casa da família Featherington, por exemplo, é filmada no No. 1 Royal Crescent, um museu que retrata a vida aristocrática do século 18. Já a residência de Lady Danbury aparece em diferentes locais ao longo das temporadas, incluindo o Badminton Estate, em Gloucestershire, uma propriedade com mais de 21 mil hectares.

Os palácios da rainha Charlotte

Os ambientes da rainha Charlotte são uma combinação de vários palácios magníficos. As cenas externas de sua residência são frequentemente gravadas no Hampton Court Palace, um local com séculos de história real, famoso por ter sido morada do rei Henrique VIII. Seus jardins e arquitetura são um espetáculo à parte.

Para as cenas internas, que exigem ainda mais luxo, a produção utiliza a Lancaster House, em Londres. Trata-se de um palácio próximo ao Palácio de Buckingham, conhecido por seus interiores suntuosos. Embora não seja sempre aberto ao público, o local promove eventos de portas abertas esporadicamente.

Salões de baile e propriedades rurais

As deslumbrantes cenas de bailes, onde os grandes dramas da temporada se desenrolam, são gravadas em locações históricas diversas. Lancaster House, em Londres, foi usada para diversos bailes, assim como o salão de Wilton House e a estufa de Syon Park. Mais recentemente, a terceira temporada utilizou Osterley Park para o espetacular baile da Lua Cheia.

Para quem se encantou com a primeira temporada, a grandiosa propriedade do duque de Hastings, Clyvedon Castle, é na verdade o Castle Howard, em Yorkshire. Este é um dos palácios rurais mais famosos da Inglaterra e sua visitação oferece uma imersão completa no universo da aristocracia retratada em “Bridgerton”.

