As 7 maravilhas do mundo moderno que você precisa conhecer um dia

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O número sete carrega um forte simbolismo de perfeição e espiritualidade em várias culturas. Essa mística inspira a lista das 7 maravilhas do mundo moderno, uma seleção de monumentos grandiosos que cativam viajantes de todo o planeta. A escolha ocorreu em 2007, após uma votação global organizada pela fundação suíça New7Wonders. Embora a votação tenha mobilizado milhões de pessoas, ela não contou com o apoio oficial da UNESCO.

A lista reúne construções icônicas de diferentes épocas e continentes, cada uma com uma história única e um impacto cultural imenso. Conheça quais são e onde ficam esses destinos que atraem milhões de turistas todos os anos, oferecendo uma verdadeira viagem pela história da humanidade.

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Cristo Redentor (Brasil)

De braços abertos sobre o Rio de Janeiro, a estátua de 30 metros (38 metros incluindo o pedestal) é um dos cartões-postais mais conhecidos do mundo. Localizado no topo do morro do Corcovado, o monumento de art déco representa a fé e a hospitalidade do povo brasileiro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade.

O Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro e da fé brasileira, integra a lista das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Eduard Goricev's Images

Machu Picchu (Peru)

Conhecida como a "cidade perdida dos Incas", essa cidadela de pedra foi construída no século XV no alto da Cordilheira dos Andes. O local impressiona pela engenharia avançada e pela harmonia com a paisagem natural, permanecendo como um dos maiores mistérios da civilização inca.

Machu Picchu, a "cidade perdida dos Incas" nos Andes, é destaque entre as maravilhas do mundo moderno. scottiebumich de Getty Images

Chichén Itzá (México)

Principal vestígio da civilização maia, este sítio arqueológico na península de Yucatán tem como destaque a pirâmide de Kukulcán. A construção revela o profundo conhecimento astronômico do povo maia, com fenômenos de luz e sombra que ocorrem durante os equinócios.

A pirâmide de Kukulcán, símbolo da civilização maia, figura entre as 7 maravilhas do mundo moderno. Steven Skelley de Pexels

Coliseu (Itália)

O maior anfiteatro do Império Romano, localizado em Roma, foi palco de batalhas de gladiadores e espetáculos públicos por séculos. Suas ruínas são um testemunho da engenhosidade e do poder da Roma Antiga, atraindo visitantes interessados em sua história fascinante e, por vezes, brutal.

O Coliseu, maior anfiteatro do Império Romano, em Roma, figura como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ivan Moreno sl

Ruínas de Petra (Jordânia)

Apelidada de "cidade rosa" pela cor de suas rochas, Petra é uma cidade esculpida em desfiladeiros e montanhas por volta do século IV a.C. O Tesouro, sua fachada mais famosa, revela a habilidade do povo nabateu, que transformou a região em um importante centro comercial na Antiguidade.

Entre as sete maravilhas modernas, as ruínas de Petra na Jordânia exibem a grandiosidade da civilização nabateia. Andrea Imre de Pexels

Considerado uma das maiores provas de amor do mundo, este suntuoso mausoléu de mármore branco foi construído na cidade de Agra pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa, Mumtaz Mahal. Sua arquitetura simétrica e os jardins exuberantes o tornam uma obra-prima da arte mogol.

O Taj Mahal, suntuoso mausoléu de mármore branco na Índia, figura entre as Sete Maravilhas do Mundo Moderno. ©FabianLeow de Getty Images Pro

A Grande Muralha (China)

Com 21 mil quilômetros de extensão total, esta série de fortificações atravessa o norte da China. Construída ao longo de várias dinastias, sua principal função era proteger o império de invasões. Hoje, é um símbolo da persistência e da grandiosidade da civilização chinesa.

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A Grande Muralha da China, um símbolo da persistência e grandiosidade da civilização, figura entre as Sete Maravilhas do Mundo Moderno. bjdlzx de Getty Images Signature

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.