Um roteiro de turismo religioso para conhecer em Minas Gerais e no Brasil

O Brasil, um país de fé diversa, oferece roteiros que vão muito além das praias e do carnaval. Milhões de brasileiros viajam todos os anos em busca de conexão espiritual, movendo uma indústria de turismo religioso que une história, arte e devoção em destinos marcantes de norte a sul do país.

Essas jornadas, que ganham força em períodos de grandes eventos de oração, revelam a riqueza cultural e arquitetônica de cidades que se tornaram símbolos da religiosidade nacional. Conhecer esses lugares é uma imersão na formação do Brasil e na alma de seu povo.

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Tesouros da fé em Minas Gerais

Minas Gerais é um museu a céu aberto da arte sacra brasileira. Em Ouro Preto, as igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, guardam obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde. As ladeiras da cidade convidam a uma peregrinação histórica e visualmente deslumbrante.

Perto dali, em Congonhas, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1985. As estátuas dos doze profetas, esculpidas em pedra-sabão por Aleijadinho, emocionam pela expressividade e se tornaram um ícone da fé e da arte no Brasil.

Grandes centros de peregrinação

Em São Paulo, a cidade de Aparecida abriga o maior santuário mariano das Américas. Consagrada em 1980 pelo Papa João Paulo II, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida recebe mais de 12 milhões de visitantes por ano, que buscam agradecer e fazer pedidos à padroeira do Brasil em um complexo grandioso de fé.

No Nordeste, Juazeiro do Norte, no Ceará, é o destino de devotos do Padre Cícero. A cidade atrai cerca de 2,5 milhões de romeiros anualmente, e a estátua do "Padim", na Colina do Horto, é um ponto central de peregrinação, especialmente durante as celebrações que mantêm viva a memória do líder religioso mais popular da região.

Já no coração do Brasil, em Trindade, Goiás, a devoção se concentra no Divino Pai Eterno. A cidade realiza uma das maiores festas religiosas do país, reunindo milhões de fiéis para celebrar uma tradição que começou há mais de 180 anos com o achado de um medalhão sagrado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.