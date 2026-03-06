Explore os 9 destinos mais visitados do mundo e suas maravilhas
Cidades icônicas e paraísos surpreendentes: descubra o que torna esses lugares tão especiais e quais são as atrações que você não pode perder
Viajar pelo mundo é uma das experiências mais enriquecedoras que existem. Todos os anos, milhões de pessoas arrumam as malas em busca de novas culturas, paisagens deslumbrantes e momentos inesquecíveis. Com base no relatório Euromonitor International Top 100 City Destinations Index 2025, que aponta um crescimento projetado de cerca de 8% no turismo global, apresentamos a lista atualizada dos destinos que mais recebem visitantes internacionais. Prepare-se para se inspirar com as cidades que lideram o ranking mundial de viagens.
Bangkok, Tailândia
Com cerca de 30,3 milhões de visitantes projetados, a capital tailandesa continua a ser a cidade mais visitada do mundo. Bangkok é uma metrópole vibrante que combina tradição e modernidade, oferecendo templos majestosos como o Wat Arun e o Wat Pho, mercados de rua movimentados, uma culinária de renome mundial e uma vida noturna agitada.
Hong Kong
Este centro financeiro global atrai milhões com seu horizonte icônico repleto de arranha-céus, opções de compras de luxo e uma cena gastronômica diversificada. Além da agitação urbana, Hong Kong oferece trilhas naturais e praias surpreendentes, proporcionando um equilíbrio perfeito entre natureza e metrópole.
Londres, Reino Unido
A capital britânica é um caldeirão de história, arte e cultura. Com seus museus de classe mundial, palácios reais, teatros do West End e marcos icônicos como a Torre de Londres e o Palácio de Buckingham, a cidade continua a ser um destino obrigatório para viajantes de todo o mundo.
Macau
Conhecida como a "Las Vegas da Ásia", Macau atrai visitantes com seus cassinos extravagantes e hotéis de luxo. No entanto, seu charme vai além do jogo, com um centro histórico que é Patrimônio Mundial da UNESCO, exibindo uma fascinante fusão das culturas portuguesa e chinesa em sua arquitetura e culinária.
Istambul, Turquia
A única cidade do mundo que se estende por dois continentes, Istambul é um lugar onde o Oriente encontra o Ocidente. Monumentos históricos como a Hagia Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio de Topkapi contam histórias de impérios passados, enquanto o Grande Bazar oferece uma experiência de compras vibrante e autêntica.
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Sinônimo de luxo e inovação, Dubai impressiona com sua arquitetura futurista, como o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. A cidade oferece experiências únicas, desde compras em shoppings gigantescos e ilhas artificiais até safáris emocionantes no deserto.
Meca, Arábia Saudita
Como o local mais sagrado do Islã, Meca atrai milhões de peregrinos muçulmanos todos os anos para o Hajj e a Umrah. O ponto focal da cidade é a Grande Mesquita (Masjid al-Haram), que abriga a Kaaba, um destino de profunda importância espiritual e religiosa.
Antalya, Turquia
Situada na deslumbrante Riviera Turca, Antalya é um paraíso para os amantes do sol e da história. Suas praias de águas cristalinas, resorts luxuosos e um centro histórico charmoso (Kaleiçi) com ruínas romanas e otomanas fazem dela um dos principais destinos de férias no Mediterrâneo.
Paris, França
A "Cidade Luz" continua a encantar os visitantes com seu romance, charme e arte. Passeios ao longo do rio Sena, visitas a marcos icônicos como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame, e a exploração de museus mundialmente famosos como o Louvre garantem uma experiência inesquecível.
Kuala Lumpur, Malásia
A capital da Malásia é uma metrópole dinâmica, famosa pelas icônicas Torres Petronas. Kuala Lumpur oferece uma rica mistura de culturas malaia, chinesa e indiana, refletida em sua arquitetura, festivais e, especialmente, em sua deliciosa e diversificada comida de rua.
