Seychelles: quanto custa uma viagem para o paraíso africano?

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Planejar uma viagem para as Ilhas Seychelles, o famoso arquipélago no Oceano Índico, ao nordeste de Madagascar, é o sonho de muitos brasileiros. Com praias de areia branca, águas cristalinas e rochas de granito únicas, o destino parece saído de um filme. Mas quanto custa realizar esse desejo? A resposta curta é que não é uma viagem barata, mas com organização é possível torná-la realidade.

Os custos podem variar muito dependendo do estilo do viajante e da época do ano. Para facilitar o planejamento, apresentamos uma simulação dos principais gastos de uma viagem de sete dias para uma pessoa, com base em valores de referência. A moeda local é a rúpia seichelense (SCR), mas o euro é amplamente aceito. Lembre-se que os valores são estimativas e podem variar conforme a cotação e a temporada.

Passagens aéreas: o primeiro grande investimento

Não existem voos diretos do Brasil para Seychelles. As rotas mais comuns partem de São Paulo ou do Rio de Janeiro e incluem conexões em cidades como Dubai, Doha ou Adis Abeba. Esse é geralmente o item mais caro do orçamento.

O valor das passagens aéreas de ida e volta para o Aeroporto Internacional de Seychelles (SEZ), na ilha de Mahé, costuma ter uma ampla variação, geralmente entre R$ 8.000 e R$ 12.000 por pessoa, dependendo da companhia aérea, da temporada e da antecedência da compra.

Hospedagem para diferentes perfis

Seychelles oferece desde pousadas familiares, conhecidas como guesthouses, até resorts de luxo exclusivos. Para uma viagem com bom custo-benefício, as guesthouses são a melhor pedida, com diárias a partir de 80 euros.

Hotéis intermediários, com mais estrutura, têm diárias que começam em 150 euros. Já os resorts de luxo, muitos localizados em ilhas privativas, podem facilmente ultrapassar 500 euros por noite.

Alimentação, transporte e passeios

Comer em Seychelles pode ser caro, principalmente nos restaurantes de hotéis. Uma dica para economizar é procurar os "take-aways", pequenas lanchonetes que vendem comida local saborosa por preços acessíveis. Um orçamento diário de 50 a 70 euros por pessoa é razoável para alimentação.

Os passeios são essenciais para conhecer o melhor do arquipélago. Um tour de barco para as ilhas de Praslin e La Digue, por exemplo, custa em média 120 euros. Atividades como mergulho ou trilhas guiadas também devem entrar no cálculo.

Simulação de custo total para 7 dias

Considerando um perfil de viagem econômico a intermediário, o custo para uma pessoa pode ser estimado da seguinte forma. Os valores em euro servem como base e devem ser convertidos pela cotação do dia da compra:

Passagens aéreas: Estimativa de R$ 8.000 a R$ 12.000 (item mais variável do orçamento).

Hospedagem (6 noites): A partir de 480 euros (considerando diária de 80 euros em guesthouse).

Alimentação e despesas (7 dias): A partir de 350 euros (considerando 50 euros por dia).

Passeios principais: A partir de 150 euros.

Dessa forma, o custo total da viagem (sem contar as passagens aéreas) parte de aproximadamente 980 euros por pessoa. O valor final em reais dependerá da cotação do euro e do preço da passagem aérea, que é o item mais volátil do orçamento. O planejamento com antecedência é o segredo para encontrar melhores preços e aproveitar o paraíso sem sustos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.