Os 7 destinos mais visitados no Brasil e por que você deve conhecê-los

O Brasil é um país de dimensões continentais, oferecendo uma diversidade de paisagens, culturas e experiências que encantam viajantes de todo o mundo. Seja em busca de praias deslumbrantes, aventuras na natureza, riqueza histórica ou a agitação de grandes centros urbanos, há sempre um destino perfeito esperando por você. Selecionamos sete lugares que se destacam e mostram por que merecem estar no seu roteiro.

1. Rio de Janeiro (RJ)

A Cidade Maravilhosa dispensa apresentações. Cartão-postal do Brasil, o Rio de Janeiro combina uma geografia única, com montanhas que mergulham no mar, e uma energia contagiante. Além dos icônicos Cristo Redentor e Pão de Açúcar, as praias de Copacabana e Ipanema, a boemia da Lapa e a beleza do Jardim Botânico fazem da cidade um destino completo e inesquecível.

2. São Paulo (SP)

Como a maior metrópole da América do Sul, São Paulo é o coração cultural e financeiro do Brasil. A cidade que nunca para oferece uma gastronomia de classe mundial, com restaurantes para todos os gostos e bolsos, além de uma infinidade de museus, como o MASP e a Pinacoteca. A vida noturna agitada e a diversidade cultural presente em bairros como Liberdade e Bixiga garantem uma experiência intensa e enriquecedora.

3. Salvador (BA)

A primeira capital do Brasil é um mergulho na história e na cultura afro-brasileira. Caminhar pelas ruas coloridas do Pelourinho, ao som do Olodum, é uma experiência única. Salvador encanta pelos sabores marcantes do acarajé, pela religiosidade do sincretismo e por suas belas praias. A energia da cidade, especialmente durante o Carnaval, é algo que todo viajante deveria sentir.

4. Foz do Iguaçu (PR)

Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, Foz do Iguaçu abriga um dos espetáculos mais impressionantes da natureza: as Cataratas do Iguaçu. Eleita uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza, a grandiosidade de suas quedas d'água proporciona uma experiência de imersão e admiração. O destino também oferece o Parque das Aves e a usina de Itaipu.

5. Florianópolis (SC)

Conhecida como a “Ilha da Magia”, Florianópolis é o destino ideal para os amantes de praias. Com mais de 40 opções que vão desde as badaladas Jurerê Internacional e Praia Mole até as mais tranquilas e familiares como a Daniela, a cidade agrada a todos os perfis. Além do litoral, Floripa oferece trilhas, lagoas e uma forte cultura açoriana, visível na arquitetura e na gastronomia local.

6. Fortaleza (CE)

A capital cearense é a porta de entrada para algumas das praias mais famosas do Nordeste. Com uma orla urbana vibrante, como a da Praia de Iracema e a do Futuro, com suas megabarracas, Fortaleza é sinônimo de sol e diversão. O bom humor, presente nos shows de comédia, e a cultura local, expressa no artesanato e na culinária, completam os atrativos da cidade.

7. Manaus (AM)

Como principal porta de entrada para a Floresta Amazônica, Manaus oferece uma experiência singular. A cidade surpreende com sua arquitetura histórica, como o imponente Teatro Amazonas, um símbolo do ciclo da borracha. A partir de lá, é possível embarcar em passeios de barco para explorar rios, conhecer comunidades ribeirinhas e vivenciar a imensidão da maior floresta tropical do mundo.

