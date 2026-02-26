10 parques aquáticos do Brasil que valem a viagem em 2026

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Com um clima que convida a um mergulho durante grande parte do ano, o Brasil abriga alguns dos parques aquáticos mais visitados do mundo. De complexos gigantes com dezenas de atrações a parques integrados à natureza, o país oferece opções que combinam adrenalina, lazer e descanso para visitantes de todas as idades.

Cidades como Olímpia, no interior de São Paulo, e Caldas Novas, em Goiás, se consolidaram como polos de turismo aquático, recebendo milhões de turistas todos os anos. Espalhados por diferentes regiões do país, esses parques se tornaram destinos completos para férias em família ou escapadas de fim de semana.

Conheça 10 dos melhores parques aquáticos do Brasil para incluir no seu roteiro.

Leia Mais

Thermas dos Laranjais, Olímpia (SP)

Considerado o parque aquático mais visitado da América Latina, o Thermas dos Laranjais é um gigante com mais de 60 atrações. Suas águas naturalmente quentes são um diferencial, permitindo diversão mesmo em dias mais amenos.

Entre os destaques estão a Montanha-Russa Aquática, o complexo radical Lendário e diversas piscinas de ondas, além de áreas exclusivas para crianças e famílias.

Hot Park, Rio Quente (GO)

Localizado dentro do complexo de Rio Quente Resorts, o Hot Park utiliza águas naturalmente quentes provenientes das fontes termais da região. O parque oferece atrações que vão de toboáguas radicais a atividades em contato com a natureza.

A Praia do Cerrado, uma grande praia artificial com areia branca e piscina de ondas, é uma das atrações mais famosas. O parque também conta com tirolesa, mergulho ecológico e áreas de relaxamento.

Beach Park, Aquiraz (CE)

Próximo a Fortaleza, o Beach Park é um dos parques aquáticos mais famosos da América Latina. O destaque é o Insano, um toboágua de 41 metros de altura — equivalente a um prédio de cerca de 14 andares — cuja descida pode atingir cerca de 100 km/h.

O complexo fica à beira-mar e reúne diversas atrações radicais, áreas infantis e resorts integrados.

Arraial d'Ajuda Eco Parque, Porto Seguro (BA)

Integrado à Mata Atlântica e com vista para o mar, o Arraial d'Ajuda Eco Parque oferece uma experiência que mistura natureza e diversão.

O parque conta com toboáguas de alta velocidade, piscina de ondas e um rio lento que atravessa áreas de vegetação nativa, além de uma localização privilegiada no litoral sul da Bahia.

Aldeia das Águas, Barra do Piraí (RJ)

Este parque no interior do Rio de Janeiro abriga o Kilimanjaro, um toboágua de 49,9 metros reconhecido pelo Guinness World Records como o maior toboágua do mundo.

Além da atração principal, o complexo conta com diversas piscinas, rio corrente e uma área infantil completa.

Blue Park, Foz do Iguaçu (PR)

Considerado o maior parque aquático do Sul do país, o Blue Park fica em Foz do Iguaçu e aproveita as águas termais e cristalinas do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta.

O grande destaque é a Blue Waves, uma praia termal com areia natural e 9 tipos de ondas que chegam a 1,20 m de altura — considerada uma das maiores praias termais com ondas do mundo. O parque conta ainda com toboáguas radicais, rio lento, tirolesa e bar dentro da água, tornando-se um passeio à parte para quem visita as Cataratas do Iguaçu.

diRoma Acqua Park, Caldas Novas (GO)

Com temática inspirada em um navio pirata, o diRoma Acqua Park é uma das atrações mais procuradas em Caldas Novas, um dos maiores destinos de águas termais do mundo.

O parque é voltado principalmente para famílias, com toboáguas moderados, piscinas quentes, saunas e um bar molhado.

Wet'n Wild, Itupeva (SP)

Localizado próximo a Campinas e a cerca de uma hora da capital paulista, o Wet'n Wild é um dos parques aquáticos mais conhecidos do Brasil.

O parque possui mais de 20 atrações, incluindo piscina de ondas, toboáguas radicais e áreas infantis, além de receber eventos e festivais ao longo do ano.

Magic City, Suzano (SP)

A cerca de uma hora da cidade de São Paulo, o Magic City é um complexo turístico que reúne parque aquático, parque de aventuras e resort.

Entre as atrações estão piscinas de ondas, rio lento, grandes toboáguas e atividades como arvorismo, tornando o destino popular entre famílias e grupos.

Acquamania, Guarapari (ES)

Localizado entre Guarapari e Vila Velha, no Espírito Santo, o Acquamania é um dos parques aquáticos mais tradicionais da região Sudeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O espaço reúne diversas atrações aquáticas, como piscina de ondas, toboáguas e áreas voltadas para crianças, em meio à paisagem da Mata Atlântica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.