Rio de Janeiro além do óbvio: 5 passeios incríveis fora do roteiro

Já conhece o Cristo e o Pão de Açúcar? A Cidade Maravilhosa tem muito mais a oferecer; veja um guia com lugares secretos e experiências autênticas

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
26/01/2026 15:43

Parque Lage, com seu palacete histórico e jardins exuberantes, oferece um roteiro cultural e natural além dos pontos turísticos tradicionais do Rio. crédito: Jonathan Borba/ Pexels

O Rio de Janeiro é mundialmente famoso por seus cartões-postais, mas a verdadeira essência da cidade se revela em cantos menos explorados. Para quem já visitou os pontos turísticos clássicos ou busca uma experiência mais autêntica, há um universo de passeios que oferecem novas paisagens, histórias e um contato genuíno com a cultura carioca.

Explorar esses locais é mergulhar em um Rio que pulsa além das praias da Zona Sul. Preparamos uma seleção com cinco programas que fogem do roteiro tradicional e prometem surpreender até mesmo quem acredita que já conhece tudo sobre a Cidade Maravilhosa.

Passeios para redescobrir o Rio de Janeiro

  • Pista Cláudio Coutinho
    Localizada no bairro da Urca, aos pés do Pão de Açúcar, esta pista oferece uma caminhada tranquila de 1,25 km com vistas espetaculares da Baía de Guanabara. O caminho é pavimentado e cercado pela Mata Atlântica, sendo comum encontrar saguis e pássaros pelo trajeto. É um passeio gratuito que combina exercício leve com um ângulo diferente de um dos maiores ícones da cidade.

  • Parque Lage
    Este parque público abriga um palacete do século XIX com um pátio interno deslumbrante, cujo espelho d'água reflete o Cristo Redentor ao fundo. Sede da Escola de Artes Visuais, o local tem uma atmosfera artística e jardins projetados no estilo romântico europeu. Além de ser um cenário perfeito para fotos, o parque conta com trilhas e um café charmoso.

  • Ilha Fiscal
    Um castelo neogótico em plena Baía de Guanabara. A Ilha Fiscal foi palco do último grande baile do Império antes da Proclamação da República, em novembro de 1889. O acesso é feito por uma embarcação que parte do Espaço Cultural da Marinha, no centro do Rio. A visita guiada é uma verdadeira viagem no tempo, revelando detalhes da história do Brasil em um cenário único.

  • Mosteiro de São Bento
    Fundado em 1590, o mosteiro esconde um dos maiores tesouros do barroco brasileiro. Sua fachada sóbria contrasta com um interior inteiramente folheado a ouro, com entalhes detalhados e pinturas no teto. Localizado no centro da cidade, é um refúgio de silêncio e arte. Aos domingos, é possível assistir a missas com canto gregoriano, uma experiência sonora e espiritual marcante.

  • Prainha e Grumari
    Para quem busca praias mais selvagens, a Zona Oeste reserva duas joias. Prainha, um pequeno paraíso para surfistas, e Grumari, uma longa faixa de areia cercada por morros e restinga. Ambas ficam em uma área de proteção ambiental, o que garante a preservação da natureza. O acesso é mais fácil de carro e a estrutura é simples, com quiosques que servem peixe fresco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

rio-de-janeiro rj

