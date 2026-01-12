Assine
Além do Taj Mahal: 5 lugares incríveis para visitar na Índia

Do sagrado rio Ganges em Varanasi aos palácios do Rajastão, explore outras maravilhas que fazem do país um dos destinos mais fascinantes do mundo

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
12/01/2026 14:36

Além do Taj Mahal: 5 lugares incríveis para visitar na Índia
A icônica fachada do Hawa Mahal em Jaipur, a Cidade Rosa, exibe a grandiosidade da arquitetura rajastani, um dos tesouros culturais da Índia. crédito: Mrudula Thakur/ Pexels

O Taj Mahal é, sem dúvida, o cartão-postal da Índia e uma das maravilhas do mundo. Mas reduzir a imensidão cultural e histórica do país a um único monumento é deixar de lado experiências transformadoras. De cidades sagradas banhadas pelo Ganges a palácios coloridos que parecem saídos de contos de fadas, a Índia oferece um universo de descobertas.

Para quem busca ir além do óbvio, o país revela tesouros que combinam espiritualidade, história e belezas naturais. Cada região proporciona uma imersão única em tradições, sabores e paisagens que ficam na memória para sempre. Explorar esses destinos é mergulhar na verdadeira alma indiana.

5 destinos para se encantar na Índia

Varanasi, a cidade sagrada

Às margens do rio Ganges, Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo e o coração espiritual do hinduísmo. A vida e a morte se encontram nos ghats, as escadarias que levam ao rio, onde peregrinos se banham e cerimônias ancestrais acontecem diariamente. Assistir ao ritual Ganga Aarti ao pôr do sol é uma experiência poderosa e inesquecível.

Jaipur, a Cidade Rosa

Capital do estado do Rajastão, Jaipur é um espetáculo de cores e arquitetura majestosa. Palácios como o Hawa Mahal, com sua fachada repleta de pequenas janelas, e o imponente Forte de Amber transportam os visitantes para a era dos marajás. Seus mercados vibrantes são o lugar perfeito para encontrar artesanato, joias e tecidos coloridos.

Backwaters de Kerala

No sul da Índia, a paisagem muda completamente. Os backwaters de Kerala são uma rede serena de canais, rios e lagos cercados por coqueiros e campos de arroz. Navegar em uma “kettuvallam”, a tradicional casa-barco, oferece uma imersão tranquila na natureza exuberante da região, conhecida como a "Veneza do Oriente".

Rishikesh, a capital do ioga

Aos pés dos Himalaias, Rishikesh ganhou fama mundial como um centro de ioga e meditação, atraindo até mesmo os Beatles em 1968. Além da busca espiritual em seus inúmeros ashrams, a cidade é um polo de aventura, com opções de rafting nas águas claras do Ganges e trilhas com vistas espetaculares.

As ruínas de Hampi

Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, o sítio arqueológico de Hampi abriga as ruínas do antigo império Vijayanagara. Espalhados por uma paisagem surreal de rochas gigantescas, os templos, palácios e mercados em ruínas criam um cenário de outro mundo, ideal para quem se fascina por história e fotografia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

