Além do Taj Mahal: 5 lugares incríveis para visitar na Índia

O Taj Mahal é, sem dúvida, o cartão-postal da Índia e uma das maravilhas do mundo. Mas reduzir a imensidão cultural e histórica do país a um único monumento é deixar de lado experiências transformadoras. De cidades sagradas banhadas pelo Ganges a palácios coloridos que parecem saídos de contos de fadas, a Índia oferece um universo de descobertas.

Para quem busca ir além do óbvio, o país revela tesouros que combinam espiritualidade, história e belezas naturais. Cada região proporciona uma imersão única em tradições, sabores e paisagens que ficam na memória para sempre. Explorar esses destinos é mergulhar na verdadeira alma indiana.

5 destinos para se encantar na Índia

Varanasi, a cidade sagrada

Às margens do rio Ganges, Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo e o coração espiritual do hinduísmo. A vida e a morte se encontram nos ghats, as escadarias que levam ao rio, onde peregrinos se banham e cerimônias ancestrais acontecem diariamente. Assistir ao ritual Ganga Aarti ao pôr do sol é uma experiência poderosa e inesquecível.

Jaipur, a Cidade Rosa

Capital do estado do Rajastão, Jaipur é um espetáculo de cores e arquitetura majestosa. Palácios como o Hawa Mahal, com sua fachada repleta de pequenas janelas, e o imponente Forte de Amber transportam os visitantes para a era dos marajás. Seus mercados vibrantes são o lugar perfeito para encontrar artesanato, joias e tecidos coloridos.

Backwaters de Kerala

No sul da Índia, a paisagem muda completamente. Os backwaters de Kerala são uma rede serena de canais, rios e lagos cercados por coqueiros e campos de arroz. Navegar em uma “kettuvallam”, a tradicional casa-barco, oferece uma imersão tranquila na natureza exuberante da região, conhecida como a "Veneza do Oriente".

Rishikesh, a capital do ioga

Aos pés dos Himalaias, Rishikesh ganhou fama mundial como um centro de ioga e meditação, atraindo até mesmo os Beatles em 1968. Além da busca espiritual em seus inúmeros ashrams, a cidade é um polo de aventura, com opções de rafting nas águas claras do Ganges e trilhas com vistas espetaculares.

As ruínas de Hampi

Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, o sítio arqueológico de Hampi abriga as ruínas do antigo império Vijayanagara. Espalhados por uma paisagem surreal de rochas gigantescas, os templos, palácios e mercados em ruínas criam um cenário de outro mundo, ideal para quem se fascina por história e fotografia.

