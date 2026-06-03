Feriado é amanhã: 7 destinos perto de BH para uma escapada de última hora
Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (4 de junho); veja opções de viagem rápida para aproveitar o fim de semana prolongado
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O feriado de Corpus Christi é amanhã (4 de junho) e, com a emenda na sexta-feira (5), a folga se transforma em um fim de semana prolongado. Para quem mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana e ainda não se programou, há opções próximas que permitem partir ainda hoje ou na manhã seguinte.
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1. Ouro Preto
A 102 km de BH, a cidade é um museu a céu aberto. Suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e casarões coloniais convidam a uma viagem no tempo. É o destino certo para quem aprecia história, arte e uma atmosfera vibrante, com ótimos restaurantes e ateliês.
2. Tiradentes
Conhecida pelo seu charme e excelente gastronomia, Tiradentes fica a cerca de 190 km da capital. O centro histórico bem preservado, as lojas de artesanato e o passeio de Maria Fumaça até São João del Rei são os principais atrativos da cidade, que oferece pousadas aconchegantes.
3. Brumadinho
A cerca de 60 km de BH, Brumadinho é o endereço do Instituto Inhotim, o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. O passeio exige um dia inteiro para explorar seus jardins botânicos e galerias de arte contemporânea. A região também conta com pousadas tranquilas.
4. Serra do Cipó
Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó é a escolha ideal, a 100 km de Belo Horizonte. O Parque Nacional oferece trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes. É o lugar perfeito para se reconectar com a natureza e praticar atividades como trekking e canoagem.
5. Lavras Novas
Este distrito de Ouro Preto, a 115 km da capital, tem um clima rústico e romântico. Suas ruas de terra, chalés de madeira e mirantes com vistas espetaculares para as montanhas criam o cenário perfeito para casais. À noite, os bares com música ao vivo agitam o pequeno vilarejo.
6. São João del Rei
Vizinha de Tiradentes, a cidade tem um dos conjuntos barrocos mais importantes do país. Com um centro histórico movimentado e igrejas imponentes, como a de São Francisco de Assis, o destino oferece uma rica imersão cultural a 190 km de Belo Horizonte.
7. Macacos (São Sebastião das Águas Claras)
A apenas 25 km de BH, Macacos é um refúgio de fácil acesso para quem busca tranquilidade e boa comida. O vilarejo, distrito de Nova Lima, é cercado por matas e riachos, com restaurantes que servem o melhor da culinária mineira em um ambiente acolhedor.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.