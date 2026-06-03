Feriado é amanhã: 7 destinos perto de BH para uma escapada de última hora

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O feriado de Corpus Christi é amanhã (4 de junho) e, com a emenda na sexta-feira (5), a folga se transforma em um fim de semana prolongado. Para quem mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana e ainda não se programou, há opções próximas que permitem partir ainda hoje ou na manhã seguinte.

Se você decidiu viajar por impulso, confira sete destinos que não exigem reservas complexas e ficam a poucas horas de carro da capital.

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1. Ouro Preto

A 102 km de BH, a cidade é um museu a céu aberto. Suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e casarões coloniais convidam a uma viagem no tempo. É o destino certo para quem aprecia história, arte e uma atmosfera vibrante, com ótimos restaurantes e ateliês.

Igreja barroca e casarões coloniais em Ouro Preto, um dos destinos próximos a Belo Horizonte para o feriado de Corpus Christi. Reprodução

2. Tiradentes

Conhecida pelo seu charme e excelente gastronomia, Tiradentes fica a cerca de 190 km da capital. O centro histórico bem preservado, as lojas de artesanato e o passeio de Maria Fumaça até São João del Rei são os principais atrativos da cidade, que oferece pousadas aconchegantes.

Casarões coloniais e ruas de pedra em Ouro Preto, destino histórico para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi. Wikimedia Commons

3. Brumadinho

A cerca de 60 km de BH, Brumadinho é o endereço do Instituto Inhotim, o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. O passeio exige um dia inteiro para explorar seus jardins botânicos e galerias de arte contemporânea. A região também conta com pousadas tranquilas.

Arquitetura colonial mineira, presente em muitos dos destinos históricos sugeridos para o feriado prolongado. Divulgação

4. Serra do Cipó

Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó é a escolha ideal, a 100 km de Belo Horizonte. O Parque Nacional oferece trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes. É o lugar perfeito para se reconectar com a natureza e praticar atividades como trekking e canoagem.

Cachoeira na Serra do Cipó, um dos destinos naturais ideais para quem busca ecoturismo e aventura no feriado prolongado. Paulo Roberto Fonseca/divulgação

5. Lavras Novas

Este distrito de Ouro Preto, a 115 km da capital, tem um clima rústico e romântico. Suas ruas de terra, chalés de madeira e mirantes com vistas espetaculares para as montanhas criam o cenário perfeito para casais. À noite, os bares com música ao vivo agitam o pequeno vilarejo.

A arquitetura colonial mineira é um dos atrativos dos destinos sugeridos para o feriado de Corpus Christi. Leandro Couri/EM/D.A Press

6. São João del Rei

Vizinha de Tiradentes, a cidade tem um dos conjuntos barrocos mais importantes do país. Com um centro histórico movimentado e igrejas imponentes, como a de São Francisco de Assis, o destino oferece uma rica imersão cultural a 190 km de Belo Horizonte.

Ruas de paralelepípedos e igrejas históricas marcam a paisagem de destinos mineiros ideais para o feriado de Corpus Christi. depositphotos.com diegograndi

7. Macacos (São Sebastião das Águas Claras)

A apenas 25 km de BH, Macacos é um refúgio de fácil acesso para quem busca tranquilidade e boa comida. O vilarejo, distrito de Nova Lima, é cercado por matas e riachos, com restaurantes que servem o melhor da culinária mineira em um ambiente acolhedor.

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Cachoeira em Macacos, destino de ecoturismo e aventura próximo a Belo Horizonte para o feriado prolongado de Corpus Christi. Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.