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Feriado é amanhã: 7 destinos perto de BH para uma escapada de última hora

Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (4 de junho); veja opções de viagem rápida para aproveitar o fim de semana prolongado

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
03/06/2026 11:00

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Feriado é amanhã: 7 destinos perto de BH para uma escapada de última hora
Cachoeira na Serra do Cipó, destino ideal para quem busca ecoturismo e aventura no feriado prolongado de Corpus Christi. crédito: Paulo Roberto Fonseca/divulgação

O feriado de Corpus Christi é amanhã (4 de junho) e, com a emenda na sexta-feira (5), a folga se transforma em um fim de semana prolongado. Para quem mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana e ainda não se programou, há opções próximas que permitem partir ainda hoje ou na manhã seguinte.

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Se você decidiu viajar por impulso, confira sete destinos que não exigem reservas complexas e ficam a poucas horas de carro da capital.

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1. Ouro Preto

A 102 km de BH, a cidade é um museu a céu aberto. Suas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e casarões coloniais convidam a uma viagem no tempo. É o destino certo para quem aprecia história, arte e uma atmosfera vibrante, com ótimos restaurantes e ateliês.

Vista panorâmica de igreja barroca amarela e branca, casas coloniais e morro arborizado.
Igreja barroca e casarões coloniais em Ouro Preto, um dos destinos próximos a Belo Horizonte para o feriado de Corpus Christi.Reprodução

2. Tiradentes

Conhecida pelo seu charme e excelente gastronomia, Tiradentes fica a cerca de 190 km da capital. O centro histórico bem preservado, as lojas de artesanato e o passeio de Maria Fumaça até São João del Rei são os principais atrativos da cidade, que oferece pousadas aconchegantes.

Rua de pedra em Ouro Preto, com casarões coloniais coloridos e pessoas caminhando ao fundo.
Casarões coloniais e ruas de pedra em Ouro Preto, destino histórico para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi.Wikimedia Commons

3. Brumadinho

A cerca de 60 km de BH, Brumadinho é o endereço do Instituto Inhotim, o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. O passeio exige um dia inteiro para explorar seus jardins botânicos e galerias de arte contemporânea. A região também conta com pousadas tranquilas.

Igreja colonial branca e azul com duas torres em cidade histórica, cercada por casas e árvores.
Arquitetura colonial mineira, presente em muitos dos destinos históricos sugeridos para o feriado prolongado.Divulgação

4. Serra do Cipó

Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó é a escolha ideal, a 100 km de Belo Horizonte. O Parque Nacional oferece trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes. É o lugar perfeito para se reconectar com a natureza e praticar atividades como trekking e canoagem.

Cachoeira alta em paredão rochoso com vegetação, caindo em lago de água avermelhada.
Cachoeira na Serra do Cipó, um dos destinos naturais ideais para quem busca ecoturismo e aventura no feriado prolongado.Paulo Roberto Fonseca/divulgação

5. Lavras Novas

Este distrito de Ouro Preto, a 115 km da capital, tem um clima rústico e romântico. Suas ruas de terra, chalés de madeira e mirantes com vistas espetaculares para as montanhas criam o cenário perfeito para casais. À noite, os bares com música ao vivo agitam o pequeno vilarejo.

Cidade histórica com igreja colonial branca e azul, casas telhadas e jipe laranja.
A arquitetura colonial mineira é um dos atrativos dos destinos sugeridos para o feriado de Corpus Christi. Leandro Couri/EM/D.A Press

6. São João del Rei

Vizinha de Tiradentes, a cidade tem um dos conjuntos barrocos mais importantes do país. Com um centro histórico movimentado e igrejas imponentes, como a de São Francisco de Assis, o destino oferece uma rica imersão cultural a 190 km de Belo Horizonte.

Rua de paralelepípedos ladeada por casarões coloniais coloridos e igreja barroca ao fundo.
Ruas de paralelepípedos e igrejas históricas marcam a paisagem de destinos mineiros ideais para o feriado de Corpus Christi.depositphotos.com diegograndi

7. Macacos (São Sebastião das Águas Claras)

A apenas 25 km de BH, Macacos é um refúgio de fácil acesso para quem busca tranquilidade e boa comida. O vilarejo, distrito de Nova Lima, é cercado por matas e riachos, com restaurantes que servem o melhor da culinária mineira em um ambiente acolhedor.

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Cachoeira em rochas com grafite, água avermelhada, vegetação verde e pessoa em pé.
Cachoeira em Macacos, destino de ecoturismo e aventura próximo a Belo Horizonte para o feriado prolongado de Corpus Christi. Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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